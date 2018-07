Slzy a objetí od manželky. Služebník Thomas je králem Tour

Plakal štěstím! Do Francie přijel jako domestik, jehož úkolem bylo sloužit týmovému kolegovi na největším cyklistickém závodě planety. Po více než třech týdnech Geraint Thomas zakončil Tour de France jako její nový král! Nečekaný! Překvapivý! Šokující!

Vítězové Tour de France: Pierre Latour v bílém dresu pro nejlepšího jezdce do 23 let, celkový vítěz Geraint Thomas ve žlutém,Julian Alaphilippe v puntíkatém dresu pro nejlepšího vrchaře a Peter Sagan v zeleném pro vítězě bodovací soutěže.

Nor Alexander Kristoff se raduje v paříži z triumfu v poslední etapě Tour

„Je to šílené. Ohromující. Celou dobu jsem se snažil nepouštět si do hlavy, že můžu vyhrát Tour. A teď je to skutečnost," jásal v cíli Geraint Thomas, který Tour de France ovládl jako první cyklista narozený ve Walesu.

Řadu dní v minulých dvou týdnech, kdy hájil žlutý dres, nedával najevo emoce. „Žil jsem ve své bublině," přiznal, když o jeho triumfu v Tour de France nebylo pochyb. Jakmile protnul cíl sobotní časovky, napětí z něj spadlo. Zaťatou pěstí se udeřil do hrudníku a pak řičel nadšením. Byl to projev syrových emocí, které si dvaatřicetiletý rodák z Cardiffu v předešlých dnech nemohl dovolit. A když uviděl v cíli manželku Sáru, rozbrečel se.

Neskutečný nával emocí

„Naposledy jsem přitom plakal právě na svatbě," přiznal následně. „Ale byl to neskutečný nával emocí. Den za dnem jsem dělal spoustu malých věcí, snažil se zůstat soustředěný, zvládnout všechny nástrahy etap. A najednou jsem vítězem. Všechen stres byl pryč. A já stál v obětí Sáry, o jejímž příjezdu jsem neměl ani tušení," vykládal Thomas, že manželka dorazila bez jeho vědomí na pozvání vedení týmu Sky.

Sobotní časovka měla definitivně určit, zda je nejlepším jezdcem startovního pole. Krátce po startu v nájezdu do pravotočivé zatáčky mu ustřelilo kolo. Šlo o jedinou chybu, kterou Thomas vyrobil. „Hned jsem do vysílačky slyšel, abych nedivočil, jel bez stresu a jízdu si užil," vykládal. A přesně tak se zbývajícími kilometry naložil. Sebevědomou jízdou zpečetil vládu nad nejprestižnějším etapovým závodem planety.

„Ani ve snu by mě nenapadlo, že někdy můžu vyhrát Tour. Nikdy. Prostě nikdy jsem na to nemyslel," zalykal se Thomas štěstím v připomínce faktu, že ještě před deseti lety jezdil za prokontinentální tým Barloworld. V jeho barvách debutoval na Tour de France v roce 2007. Dokončil ji jako 139., předposlední klasifikovaný. „Totálně jsem trpěl. Každý den. Byl jsem rád za dojezd do Paříže. Neskutečná škola pro další kariéru," vzpomínal.

Pro Británii vybojoval olympijské zlato

V roce 2008 vyhrál zlatou olympijskou medaili pro Velkou Británii ve stíhacím závodě na dráze. Následně se v této disciplíně stal mistrem světa. A když hostil bitvy pod pěti kruhy Londýn o čtyři roky později, přispěl k obhajobě prvenství. Následně všechny síly napnul k výkonům na silnici. V barvách Sky dřel pro Urana či Wigginse, prvního vítěze Tour z Velké Británie. Následně jeho služeb využíval Chris Froome, jenž letos cílil na rekordní, páté vítězství z Tour.

Jenže dvorní domestik se ukázal být v lepší formě. Byl silnější v kopcích. A mentálně ustál všechen tlak spojený se žlutým trikotem lídra Tour. Okusil ho už minulý rok, kdy po triumfu v úvodní časovce jel následně tři etapy ve žlutém. Jenže pak si při pádu zlomil klíční kost a po devíti dnech musel odstoupit. Nikdy v historii nebyl v elitní desítce na Grand Tour!

Letos skočil do žlutého trikotu lídra po jedenácté etapě. Následující den kraloval při dojezdu v Alpe d'Huez. Jako první v historii vyhrál dvě horské etapy za sebou. „Ale naším lídrem je Froome. Jsem tu pro něj," odmítal Thomas možnost, že by měl vyhrát Tour.

V horách trpěl

Jenže jak dny ubíhaly, rodák z Cardiffu ukazoval sílu. Byl bezchybný. „Ale trpěl jsem v každé horské etapě. Byl jsem pod tlakem, protože Dumoulin byl velice silný. Proto bylo mojí strategií ho následovat na každém metru," vykládal už coby jistý vítěz.

Když Tour de France dospěla do rozhodující fáze v Pyrenejích, ukázalo se definitivně, že Froome nemá formu, aby po letošním triumfu na italském Giru ovládl i druhou Grand Tour sezóny. A otevřeně vyjádřil podporu Thomasovi. „Je šťastný za můj triumf. Jsme skuteční přátelé," vyznal se šampión Tour, na jehož počest v rodném Walesu nasvítili většinu hradů a státních institucí v noci na neděli žlutou barvou. Fanoušci v Cardiffu v euforii na ulicích tančili.

„Jeho drsnost a odhodlání vyhrát epický závod, jako je Tour, demonstrují, jak je skvělým velvyslancem sportu naší země," prohlásil Alan Cairns, ministr zahraničí Walesu. „Radnice bude svítit ve žlutém, abychom vyjádřili hrdost na našeho rodáka. Je inspirací pro mladé," přitakal Huw Thomas, člen městské rady v Cardiffu. „Je opravdu úžasný," přispěchal s poklonou Bradley Wiggins, šampión Tour z roku 2012.