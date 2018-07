Rekord Tourminátora se rodil v bolestech. Trpěl jsem, přiznal

Trpěl jako nikdy dřív, když si to do Paříže šinul pro zelený trikot. Přestože měl slovenský cyklista Peter Sagan v čele bodovací soutěže na Tour de France luxusní náskok, stejně bylo šesté prvenství, kterým vyrovnal rekord Němce Zabela, vykoupeno bolestí.

„Poslední čtyři dny, které jsem po pádu prožil v sedle, byly krušné. Pátek byl dokonce nejtěžším dnem mého života na kole. Trpěl jsem. Zní to jako klišé, ale obrovské poděkování patří týmovým parťákům," vykládal v Paříži dojatý Sagan, když se pošesté definitivně stal majitelem zeleného trikotu.

Od začátku soutěže byl suverénní. Vyhrál tři etapy, což žádný z cyklistů ve startovním poli nedokázal. K tomu přidal tři druhá místa a jedno třetí. Sbíral body i na rychlostních prémiích. Jenže ve sjezdu z Col de Val Louron–Azet, když už ho nikdo z prvního místa bodovací soutěže nemohl sesadit, špatně odhadl zatáčku. Proletěl mezi stromy a zadkem trefil skálu. „Moje chyba. Pozdě jsem brzdil," klel borec přezdívaný Tourminátor.

Nejtěžší den na kole v životě

Aby vyrovnal Zabela, bylo třeba dojet do Paříže. A v itineráři Tour čekala královská páteční etapa s přejezdem legendárních vrcholů Tourmalet a Col d'Aubisque. „Byl jsem jako zbitý. Už jenom sedět na kole mi způsobovalo bolest. Měl jsem problém ohýbat nohu," přiznal.

Vedení stáje mu přidělilo na pomoc parťáky Daniela Osse a Macieje Bodnara. A když se situace rýsovala zoufale, dokonce byl obětován Lukas Pöstelberger, jedoucí v úniku na čele závodu. „Ani už jsem se nestaral o limit. Jen jsem prostě chtěl dojet do cíle," přiznal Sagan.

Jeho kolegové z Bora-hansgrohe však odvedli skvělou práci. „Ulehčili mi fyzicky a podporovali mě i psychicky. Jsem pyšný na jejich výkon," netajil Sagan, že pokud by zůstal napospas osudu, možná by se cíle nedočkal. Ale sobotní časovku zvládl s přehledem, stejně jako nedělní dojezd do Paříže.

„Bylo to nepopsatelné štěstí, když jsem stál na pódiu po poslední etapě," přiznal borec, jenž soutěž ovládl o 281 bodů. I proto soupeři volají po změně pravidel. Sagan ani nikdo v jeho stáji si však z remcání nic nedělají. Užívají si vydařenou Tour. „Cílem týmu bylo získat etapové prvenství, ta máme tři, a zelený trikot," připomínal sportovní ředitel Ralph Denk úspěchy, které zařídil slovenský cyklista: „Že Peter dokázal dojet do Paříže po jeho nehodě, je obdivuhodné," dodal.