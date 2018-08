Keirin je tvrdý. Bábek s Kelemenem si šli po krku, postup urval Polák

„Tenhle závod je nevyzpytatelný, ale s tím se člověk musí umět poprat. Neúspěch je trpký, ale člověk na tom musí vidět pozitivum, vědět že do toho dal úplně všechno. Bohužel to dneska o kousek nestačilo a na pásce to nevyšlo. Navíc bylo nešťastné, že jsme se s Pavlem potkali a oba jsme chtěli postoupit," líčil po posledním vystoupení ve Skotsku Bábek.

Opravná jízda s českými závodníky měla ještě ke všemu opakovaný start. „Bylo to celkově takové nešťastné. Dernař (vodič) zajel o kolo navíc, tak se to odstřelilo a jelo se znovu. Pak to vyšlo tak, že jsme se naháněli s Tomem. Myslel jsem, že je to mezi námi, a na cílové rovince jsem viděl, jak přijel Polák a skočil nás na pásce," popisoval Kelemen šokující závěr rozjížďky.

Rozhodla vzduchová bublina

„Jak se říká, když se dva perou, třetí se směje. Dneska se zasmál Polák, který by tam normálně asi nedojel. Ale tím, že jsme s Pavlem spolu bojovali a jeli jsme dost dlouho nad sebou, tak se vytvořila vzduchová bublina, které on využil a v poslední chvíli nás oba dva přelítnul," mrzelo Bábka.

Podle neúprosných regulí z oprav musel vyjít jen jeden postupující. A tak Češi nemohli příliš taktizovat. „Každý z nás chtěl postup, tam se nedalo dělat nic líp. Bohužel se to nepovedlo ani jednomu z nás a rozjeli jsme to Polákovi. Keirin je tvrdý, ten se s nikým nemazlí," poznamenal Bábek, v jehož sbírce je evropský titul v keirinu z roku 2016.

„Samozřejmě jsme čekali v Glasgow víc, ale není všem dnům konec. Ještě před sebou máme dlouhou sezonu," dodal Kelemen, jenž se stal v keirinu evropským šampiónem rok před svým reprezentačním kolegou.