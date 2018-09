Erbanová očekávanou variantu zavrhla. Místo kola může přijít na řadu hokejka. Nebo něco úplně jiného

Nejočekávanější varianta se nekoná: Karolína Erbanová se po šokujícím rychlobruslařském konci nezačne věnovat dráhové cyklistice. Přitom právě kombinace kola a bruslí je ve sportovním světě hodně častá. Ale Erbanová při všestranném sportovním základu může vybírat dál. Může dojít třeba i na její návrat k hokeji. Ale to by musela zapomenout na medailové úspěchy z vrcholných událostí, kde zářila na dlouhých nožích. Český ženský hokej se pohybuje na rozhraní elitní a druhé výkonnostní skupiny MS.

Jaký vývoj nabralo dění kolem dnes už bývalé rychlobruslařky v posledních dnech? „Opustila myšlenku, že by v Dukle Brno trénovala dráhovou cyklistiku. Další úmysly bronzové medailistky ze ZOH v Pchjongčchangu v závodě na 500 metrů zatím nejsou známé," píše se na twitteru ASC Dukla.

Z cyklistiky je tu ještě samozřejmě možnost zkusit silnici. Anebo horská kola. I to by mohla zvládnout, i když dráha se vzhledem k jejímu sprinterskému zaměření jevila jako ideální.

V minulých dnes se pětadvacetiletá bývalá rychlobruslařka sešla se zástupci ASC Dukla i dráhových cyklistů z Dukly Brno a vzala si čas na rozmyšlenou. Zmiňuje to server iRozhlas s odkazem na hlavního trenéra Dukly Brno Svatopluka Buchtu.

Ale z uvažovaného říjnového nástupu do nové služby nakonec sešlo. „Svalovou koordinací jsou to velmi podobné sporty. Vím, že v Holandsku jezdila dost na kole, takže cyklistka to je. Ale jízdu na dráhovém kole a na velodromu by se musela učit," cituje Buchtu iRozhlas.

Erbanová v závěru prázdnin rozčeřila vodu domácího sportu tím, že oznámila konec rychlobruslařské kariéry. Tu pořádně zahajovala před dlouhými lety pod trenérem Petrem Novákem, když opustila hokej. V roce 2014 zamířila za speciální sprinterkou přípravou do Nizozemska, což jí přineslo kýžené medaile. Po ekonomických problémech tamních týmů si vyhlédla místo v Polsku.

Ale záhy skončila s tím, že se jí nelíbí opětovné reakce Petra Nováka.

Takže jak to bude dál? Kolo, ale jiné než dráhové? Hokej? Něco jiného? Nebo snad dokonce návrat k dlouhým nožům.