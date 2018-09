Olympijský šampión konec kariéry zavrhnul: Chci získat motivaci, aby dávalo smysl dřít

Jak jste prožil poslední dny před mistrovstvím světa?

Bojoval jsem s drobným nachlazením, které jsem si přivezl ze závodů ve Francii. Když jsem měl během minulého víkendu absolvovat Kolo pro život v Plzni, byl jsem v nejhorším stádiu, kdy mi nemoc sedala na průdušky, tudíž jsem po hodině ze závodního tempa vystoupil. Nechtěl jsem riskovat zhoršení. Poslední týdny jsem měl totiž docela dobré tréninkové pocity, lepší než v průběhu sezóny, kdy jsem řešil trable s dýcháním.

Po vítězství v etapovém Cape Epic v úvodu sezóny se vám následně výsledkově nedařilo. Jste před šampionátem pod velkým tlakem?

Jde o nejdůležitější závod v sezóně, která rozhodně neprobíhala podle mých představ. Cítím tlak ze strany týmu a osobních partnerů. Ale největší si na sebe vytvářím sám. Je frustrující, když člověk sportu obětuje vše a výsledky se nedostavují. Dřel jsem přitom více než v předešlých sezónách. Jsem z toho smutný. A pochopitelně mi běželo hlavou, jestli má smysl pokračovat. Ale ať jsem si to vzal z jakékoliv strany, dospěl jsem k závěru, že mě kolo baví a prostě musím všechny trable překonat.

Podařilo se vám zjistit, z čeho pramenily trable s dýcháním v průběhu roku?

Šlo o výsledek řetězení zranění v předešlých sezónách. Měl jsem zlomenou ruku, před tím čéšku... Jak jsem ulevoval určitým partiím, tak došlo k oslabení svalstva ve středu těla, pánev nebyla v úplně ideální poloze, a tudíž docházelo k blokování bránice. Když jsem dosahoval na kole maximálních hodnot, nemohl jsem pořádně dýchat.

Představovaly potíže větší problém z hlediska fyzického nebo psychického?

Obojí. Aniž bych dosáhl na kole maximálních hodnot, trpěl jsem jako bych se v nich pohyboval. Přitom tepová frekvence se do maxima nedostala. Jakmile jsem mohl dýchat, byl jsem v komfortní zóně. Jenže za pár dnů se problémy zase vrátily. Pochopitelně se pak dostavovala fyzická bolest. A když člověk neví, jak dlouho bude trvat, je to problém i pro psychický stav. Byl to zvláštní kolotoč.

Je možné následky zranění vyřešit a napravit v krátkodobém horizontu?

Musím posílit střed těla. Jde o práci pro mě i fyzioterapeuta. Ale nejde o záležitost jednoho týdne. Už pochopitelně cvičím, ale nevím, jestli budu v ideálním stavu do zimní přípravy. Každopádně se chci vrátit do situace, kdy mě tréninky budou naplňovat mentálně.

Berete Lenzerheide jako šanci napravit sezónu, která měla k ideálu daleko?

Myslím, že to není o nějakém odčinění. Spíše mě trápí stav, kdy nevím, za jak rychle budu moci trénovat a závodit v maximální intenzitě. To je pro mě primární. Nejsem člověk, který se spokojí s dobrým výsledkem v Česku a pozicemi v druhé desítce ve světovém poháru. Kvůli tomu cyklistiku nedělám. Nechci se trápit, věřím že problém brzy vyřeším a bude to zpět ve starých kolejích. Lenzerheide by tomu už mohlo pomoci, navíc by dobrý výsledek byl vzpruhou do další sezóny.

Je šampionát i bitvou o plnění vašich sponzorských smluv na další rok?

Sezóna nebyla dobrá a cyklistika je tvrdý byznys. Vybudoval jsem si jméno. Ale i tak je potřeba dosahovat určitých výsledků jinak se to promítne na podmínkách. Nicméně ve svém věku neřeším už tolik peníze, ale chci si na kole užívat a mít odpovídající program. Je to především o pocitu sportovce, který chce za tvrdě odvedenou práci v tréninku a s tím spojené odříkání v běžném životě výsledky. Smysluplné výsledky, které nyní nepřicházely. To se musí změnit, jinak to mi nedává smysl a raději budu dělat sport čistě pro radost a své úsilí přesunu jinam. Ještě ale cítím, že ten čas není teď.

Co tedy vzhledem k situaci a všem potížím, s nimiž jste se potýkal, bude smysluplný výsledek v Lenzerheide?

Top deset či top pět. Za normálních okolností bych myslel mnohem výše. Historie výsledků na trati pro šampionát tomu nahrává. Ale letos mi top závody moc nevyšly. Jenom v Novém Městě v úvodu sezóny, ostatní světové poháry nikoliv. Každopádně by šlo o skvělý impuls do další sezóny. Bylo by dobré si před zimní přípravou zvednout sebevědomí, aby člověk získal motivaci, že má smysl dřít.

Dodává vám víru, že se jede v Lenzerheide, kde jste před třemi lety závod SP vyhrál, minulý rok byl druhý a v roce 2016 vydřel i přes defekt čtvrtou příčku?

Profil není tak přísný. Nikde se tam člověk nezakyselí v dlouhém kopci, i technicky mi vyhovuje. Zdejší trať mi sedí. Je jedna z mých nejoblíbenějších.