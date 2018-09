Favorit Schurter na domácím MS bikerů nezaváhal a má sedmý titul. Češi propadli

Dvaatřicetiletý Schurter nabídl tisícovkám svých fanoušků podél trati takticky dokonalé představení. Od začátku jezdil v čele, a přestože jeho tempu stačil Kerschbaumer, suverén posledních sezon a úřadující olympijský šampion měl situaci pod kontrolou. Zvýšením tempa nedopustil, aby se k vedoucímu duu dotáhl Van der Poel a na konci předposledního z osmi okruhů setřásl i Itala.

Kerschbaumer dorazil do cíle o 11 sekund později, Van der Poelovo manko bylo ještě o minutu větší. Od světového šampionátu v Champéry v roce 2011, kdy slavil jediný titul z MS v olympijské disciplíně cross country Kulhavý, dokázal Schurtera v boji o světové medaile porazit pouze v roce 2014 Francouz Julien Absalon. V norském Hafjellu tehdy Schurter dojel druhý. Dnešním triumfem se Švýcar dotáhl na Absalona co do počtu cenných kovů z individuálních závodů MS, Absalon ale vyhrál pouze pětkrát.

Držitel bronzu z MS 2015 Cink byl sice po úvodním kole až na konci třetí desítky, ale probojoval se postupně dopředu. Podobně se dral vpřed i Škarnitzl, zatímco po prvním okruhu osmnáctý Kulhavý byl v konečném účtování až čtyřiačtyřicátý. Jan Vastl závod nedokončil.