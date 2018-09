Divočina na Vueltě. Hvězda závodila v roztrženém dresu a s krvavým zadkem

Vzteklá gesta, roztrhaný dres a krvavý šrám na zadku. Slavná cyklistická Vuelta, to nejsou jen hvězdy na pódiu v záři reflektorů a polibky od krásných dívek v cíli etap. Poznal to italský jezdec Fabio Aru, který závodí za tým SAE. Co se mu během sedmnácté etapy tradičního závodu stalo? Podívejte se na přiloženém videu.