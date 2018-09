Junior Vacek medailové naděje nenaplnil, na MS dojel dvanáctý

Osmnáctiletý talent Vacek mohl zhruba ještě ve třech čtvrtinách závodu pomýšlet nejen na cenný kov, ale i na duhový trikot mistra světa, když jel ve společnosti Evenepoela a Němce Mariuse Mayrhofera. Předposlední sjezd mu ale medailové naděje zhatil, když více než se soupeři začal bojovat s křečí pravé nohy a v cíli měl nakonec takřka pětiminutové manko na vítěze.

"Bylo to od začátku dobré a vše šlo podle plánu. V prvním kopci na tom okruhu v Innsbrucku jsme tam zůstali ve třech, jenže v půlce sjezdu jsem si sedl na rámovou trubku, abych byl co nejaerodynamičtější, a v tu chvíli mě chytla křeč do pravé nohy," popsal Vacek novinářům kritickou chvíli.

A bylo zřejmé, že jde o velkou komplikaci. "Musel jsem totiž bohužel počkat, až křeč přejde. Chytla mě zezadu do stehna, co je nejhorší místo, hrozně bolestivá záležitost. Nešlo opravdu dělat nic jiného, teprve pak jsem mohl zase jet. Jenže křeč byla taková, že ta šlacha se z toho nedostala, hodně mě to bolelo až do cíle," přiznal Vacek.

Suverén Evenpoel si jel svůj závod. Pád před polovinou trati o délce téměř 132 kilometrů, na němž měl hlavní podíl Jakub Bouček, byl pro něho v podstatě nakonec jen zpestřením. I když při něm Belgičan nabral manko sahající ke dvěma minutám, dokázal se dotáhnout zpět, k čemuž mu hodně pomohl výstup a sjezd z obávaného Gnadenwaldu.

O zlatu pak rozhodl v souboji s Mayrhoferem hned na začátku posledního stoupání a dlouho před cílem mohl bouřlivě slavit. Němec si dojel pro stříbro, bronz získal Ital Alessandro Fancellu. "Ten pád přišel v hodně špatný okamžik, ale dokázal jsem se do závodu vrátit a jsem strašně šťastný, že se mi podařilo vyhrát," jásal Evenepoel.

Sedmnáctiletá Jandová dlouho kontrolovala dění v čele více než 70 kilometrů dlouhého závodu se startem v Rattenbergu, jemuž vévodila početná skupina. Síly jí ale začaly docházet při táhlém závěrečném stoupání a nakonec dojela do cíle s téměř dvouminutovou ztrátou na vítězku.

"Šestnácté místo je pro mě trochu zklamání, chtěla jsem být v první desítce. Bohužel v tom druhém kopci jsem už fakt neměla moc síly, tam byly soupeřky silnější. Navíc mi pak ujely i z toho kopce dolů, tam jsem si ten závod prohrála. Snažila jsem se je ještě dojet, ale bylo to bez šance," mrzelo Jandovou.

Stiggerová protnula cíl v čase 1:56:26, stříbro získala Francouzka Marie Le Netová a bronz Kanaďanka Simone Boilardová. Další české zástupkyně dokončily závod s velkým mankem: Markéta Hájková na vítězku ztratila téměř pět minut a byla sedmadvacátá, Tereza Sásková zaostala o sedm a půl minuty a ve výsledkové listině jí patří čtyřiašedesátá příčka.

"Dnes jsem na to neměla, byl to v mém podání nevydařený závod. V prvním kopci jsem se držela druhé skupiny, na tom druhém mě pak chytly i křeče. Svou roli sehrála asi i nezkušenost ze silničních závodů i to, že sezona je dlouhá. Neměla jsem na to jet dnes s těmi nejlepšími, ale byla to určitě cenná zkušenost. Snad to vyjde příště lépe," uvedla Sásková.

Mistrovství světa v silniční cyklistice v Innsbrucku: Silniční závod: Juniorky (70,8 km): 1. Stiggerová (Rak.) 1:56:26 2. Le Netová (Fr.) 3. Boilardová (Kan.) obě stejný čas. ...16. Jandová -1:52 27. Hájková -4:56 64. Sásková (všechny ČR) -7:34.