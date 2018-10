Vyčerpání, bolest, halucinace. Českým ultramaratoncům peklo nevadí. Baví je to!

Mnohokrát si během závodu sáhnou na dno sil. Bojují s obrovským vyčerpáním i bolestí. Přesto je to baví a neměnili by. Čeští vytrvalostní cyklisté. Ultramaratónci Daniel Polman a Svaťa Božák. Nejtěžší závod světa. Race Across America. To je pro ně největší výzva. Svaťa Božák už ho absolvoval dvakrát a touží po repete. Daniel Polman by si ho v příštím roce rád zkusil poprvé. Proč je utrpení na něm tak láká? Dozvíte se v našem videu.