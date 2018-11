Evropskými šampiony v cyklokrosu jsou Van der Poel a Worstová

Titul mistra Evropy v cyklokrosu obhájil na domácí trati v Rosmalenu Nizozemec Mathieu van der Poel. Nejlepším z Čechů byl patnáctý Michael Boroš. Pořadatelská země slavila rovněž v závodě elitní kategorie žen, který vyhrála Annemarie Worstová. Dvanáctá dojela Pavla Havlíková. Jana Czeczinkarová skončila čtvrtá v kategorii do 23 let, junior Jakub Ťoupalík byl pátý pět sekund od medaile.

Třiadvacetiletý Mathieu van der Poel předvedl podobné představení jako před rokem v Táboře a ze závodu udělal svou sólovou jízdu. Druhý dorazil do cíle se ztrátou 14 sekund držitel zlatého hattricku z posledních tří světových šampionátů Wout van Aert před dalším Belgičanem Laurensem Sweeckem.

Všech osm Belgičanů na startu se vešlo do první jedenáctky. Prvním závodníkem mimo nizozemsko-belgický blok byl až na 14. příčce Francouz Steve Chainel. Hned za ním dojel Boroš se ztrátou více než dvě a půl minuty na vítěze.

Závod žen se rovněž proměnil v ryze nizozemsko-belgický souboj. Z obou cyklokrosových velmocí měla v závěru navrch dvaadvacetiletá Worstová a ustála snahu soupeřek o dostižení.

Závěr si Worstová vychutnala s rukama nad hlavou, i proto si jen o dvě vteřiny později vybojovala ve spurtu stříbro favoritka Marianne Vosová před další krajankou Denise Betsemaovou. Obhájkyně evropského zlata Sanne Cantová z Belgie dojela o dalších osm sekund později čtvrtá.

Líp to nešlo, řekla Havlíková

Havlíková měla v cíli manko minuty a 36 vteřin, na 14. příčce skončila Karla Štěpánová. "Hned v první zatáčce jsem dostala pohlavek zprava a zleva, málem jsme se s holkama smotaly a já se ocitla na konci skupiny. Tím pro mě začal závod jízdou zezadu, tak jsem se snažila jet v háku. Nejsem ale úplně v top formě, minulý týden jsem byla nemocná. Líp to dneska prostě nešlo," uvedla Havlíková na webu cyklokros.cz.

Také závodu žen do 23 let dominovaly Nizozemky, zvítězila Ceylin Del Carmenová. Czeczinkarové chybělo k bronzu 13 vteřin. "Před startem bych čtvrté místo brala, ale po průběhu závodu jsem smutná. Byl to kousek, strašně mě to mrzí. Holky nebyly výkonnostně daleko, spíš jsme byly vyrovnané. Možná kdyby se jelo ještě jedno kolo, tak to cinklo," mrzelo Czeczinkarovou.

Náskok medailistek v závěru stahovala, proto ji mrzely časové ztráty z trati. "Kvůli horšímu postavení na startu jsem měla před sebou slabší soupeřky a ty mě neustále někde brzdily. Takže jsem neustále vycvakávala a seskakovala. Pak mě sundala Italka, další soupeřka zase v lesíku. Furt něco," povzdechla si Czeczinkarová.

Junior Ťoupalík měl ke stupňům vítězů ještě blíž. "Celý závod jsem se pral o třetí místo. V posledním kole v jednom z výjezdů mi nechal Vermoote zadní kolo, musel jsem vycvaknout a tím jsem ztratil rychlost," posteskl si.

Po závodě třiadvacítek vystoupil na stupních vítězů nejvýše Brit Thomas Pidcock, který vrátil loňskou těsnou porážku mistru světa Elimu Iserbytovi z Belgie. Bronz si vyjel Francouz Antoine Benoist. Josef Jelínek skončil čtyřiadvacátý.