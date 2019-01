Vítěz etapy z Tour a olympijský šampion z Londýna budou hvězdami cyklokrosového šampionátu

Štybar se momentálně připravuje s elitním týmem World Tour patřícím Zdeňku Bakalovi ve španělském Calpe na novou sezónu. Do města automobilů dorazí Štybar jen na otočku. S cyklistikou právě v terénu začínal. Postupně se stal sedmkrát domácím mistrem (2005, 2008-2013), čímž vyrovnal rekord Radomíra Šimůnka staršího.

„Zdeněk chce vyhrát. Trať by mu měla sedět, je hodně do tahu. Očekávám, že fanoušci si přijdou skutečně na své. Bude to svátek cyklokrosu," říká reprezentační trenér Petr Dlask. „Škoda, že jde jen o jeden závod. Pro mladé kluky je přítomnost osobností jako Štybar či Kulhavý skvělou motivací."

Štybar se během nedávných svátečních dnů v rámci zpestření přípravy vrátil do terénu a absolvoval čtyři krosové závody. Nejlépe dojel v Loenhoutu třináctý, při Velké ceně Svena Nyse v Baalu projel cílem sedmnáctý, v závodech SP v Heusden-Zolderu a při Superprestige v Diegemu byl jednadvacátý.

Bitva o titul mezi ženami začíná ve dvanáct hodin, hlavní kategorie mužů odstartuje ve 13:35.