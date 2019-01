Změna plánu! Vakoč bude závodit už v lednu v Argentině: Pro tělo to bude šok, ale moc se těším!

Nedávali mu žádnou šanci, že bude sportovat. Vždyť byl téměř zázrak, že přežil děsivou srážku s nákladním automobilem, po níž měl šest zlomených obratlů a musel podstoupit tři operace páteře! Místo prvního bederního obratle má dokonce kovovou konstrukci. Český cyklista Petr Vakoč se však dokázal v neuvěřitelně krátkém čase po zranění na týmovém soustředění v Jihoafrické republice z ledna loňského roku dostat do vynikající formy, a ještě v úvodním měsíci roku 2019 se vrátí zpět do závodního pelotonu.

„Je to skvělá zpráva. Nemohu se dočkat až se dostanu do pelotonu a připnu si startovní číslo. Připadám si připravený. Měl jsem indicie, že bych měl začít už v Argentině. Teď, když je to jisté, neuvěřitelně moc se těším," pronesl na týmovém soustředění v Calpe Vakoč, který se měl podle původního plánu týmu zapojovat po loňské vážné nehodě do závodění pozvolna a první soutěžní podnik měl absolvovat až v polovině února ve Francii.

Návrat do pelotonu jej čeká při Vuelta a San Juan, což je sedm etap čítající podnik startující 27. ledna. „Prakticky to bude téměř rok od nehody. Je to hodně symbolické," podotkl Vakoč v připomínce faktu, že při soustředění v Jihoafrické republice utrpěl zranění 25. ledna.

Cyklista Petr Vakoč během tréninku na trenažeru po vážném zranění v JAR.

Vlastimil Vacek, Právo

Dosud posledním startem šestadvacetiletého cyklisty z týmu Deceuninck Quick Step byla jednorázovka v Belgii 3. října 2017. Závodní pauza byla tedy téměř šestnáct měsíců. „Je to skvělý závod na rozjetí. Několik etap je rovinatých, což je fajn. Dokonce je v programu den volna, tudíž jde o skvělý způsob, jak se dostat do závodního programu. Pro tělo půjde o obrovský šok po tak dlouhé době bez závodních kilometrů."

Po skončení argentinského podniku Vakoč ještě zůstane v Jižní Americe a absolvuje závod v Kolumbii, který je tvořen šesti etapami. „Viděl jsem záběry z loňského ročníku a provází jej neskutečná atmosféra," těší se Vakoč na druhý ostrý start v sezóně.

Než nabere směr Argentina, bude se ještě týden připravovat s týmovými parťáky v Calpe, následně jej čeká individuální trénink v Andoře a Gironě.