Na schodech jsem umíral, přiznal Štybar. Náplastí na bramborovou pozici byli fanoušci

Tušil jste už před startem, že rozbahněný okruh vám bude dělat potíže?

V pátek byl podklad tvrdý, zmrzlý. Úplný opak soboty. Vlastně bylo úplně jedno, jestli si to člověk najel předem. Jsem celkem popravený. Trať byla hodně technická. V daných podmínkách se jezdí jednou dvakrát. do roka. A zrovna jsem to chytil. Pro mě trošku smůla. Hlavně výběhy mě ubíjely. Tam mi kluci ujížděli.

Projevilo se hodně, že už od roku 2011 se specializujete na silniční cyklistiku a tudíž běhání v terénu pro vás není rutinou?

Jakmile jsem seděl na kole, tak to ještě celkem šlo, ale když jsem musel běžet, byl jsem popravený. Na to moje silničářské nohy nejsou zvyklé. Kdyby se jelo na zmrzlém pátečním okruhu, tak bych se možná probojoval do trojky. Ale takhle... Zejména na schodech jsem umíral. Pomalu jsem chodil po čtyřech, abych vylezl vůbec nahoru.

K zisku rekordního osmého titulu jste měl daleko. Ale jak moc mrzí, že jste nedokázal vybojovat ani stupně vítězů?

Doufal jsem, že na medaili mám. Ale nepovedl se mi start a fakt jsem se celkem trápil. Kluci byli prostě lepší.

Zdeněk Štybar v cíli.

Radek Petrášek, ČTK

Několikrát jste se v první polovině závodu dostal na první pozici. Přemýšlel jste, že zkusíte zaútočit a zbytku startovního pole odjet?

Já jsem za to bral už od startu, ale postupně jsem začal trošku couvat... Na víc, než čtvrté místo jsem neměl. Dal jsem do toho všechno. Trať mi úplně nevyhovovala, dělal jsem spoustu chyb.

Takže nakonec jste s výsledkem z Holých Vrchů spokojen?

Jsem závodník, tudíž jsem chtěl vyhrát nebo mít medaili, takže trošku zklamání cítím. Ale absenci na stupních vítězů mi vynahradili fanoušci bouřlivým aplausem v cílovém prostoru.

Na mistrovství jste dorazil z nostalgie a lásky k organizátorům i místu. Jak jste pak prožíval závod v záplavě fanoušků?

Možná český cyklokros za poslední roky trošku upadl. Chtěl jsem jej podpořit. Já přijel hlavně kvůli fanouškům a moc jim děkuji, že dorazili. Jejich podpora byla obrovská. Snažil jsem se bitvu o titul užít, ale v některých zatáčkách jsem hodně nadával. Doufám, že tam nebyly děti, protože jsem byl trošku vulgární.

Nastoupíte ještě k dalším cyklokrosovým závodům? Připadá do úvahy váš start na mistrovství světa?

Bude náročné se dostavit na nějaké další závody v cyklokrosu. Pokračuje soustředění našeho týmu před startem silniční sezóny. Mistrovství světa určitě neabsolvuji. Kdyby mi to šlo lépe a mohl jsem pomýšlet na první pětku, tak bych se o šampionát pokusil. V současné formě by hranu představovala top deset. Budu se soustředit na jarní klasiky. Pokusím se příznivce potěšit dobrým umístěním na Paříž-Roubaix.