Po Ewanově prohřešku slavil v Austrálii první triumf Philipsen

Dvacetiletý belgický cyklista Jasper Philipsen si v páté etapě Tour Down Under připsal první vítězství ve WorldTour. Pomohl mu k tomu trest původně prvního Australana Caleba Ewana, kterému rozhodčí výhru odebrali za to, že v cílové rovině při formování jezdců před hromadným finišem vrazil právě do Philipsena hlavou.