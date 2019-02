Tlačenice v sedmdesátce mu dobře neudělala. Jaký je ostrý návrat po více než roční pauze?

Bezmála pět set dnů čekal na návrat do závodního pelotonu. Český cyklista Petr Vakoč absolvoval ostré soutěžní kilometry v sedle kola v říjnu 2017, následně jej na rok vyřadila těžká zranění po střetu s kamionem při soustředění v JAR v lednu 2018. Nyní se při závodě Vuelta San Juan vrátil na nejvyšší scénu.

Petr Vakoč při soustředění týmu v Calpe před odletem do Argentiny.

Jak se šestadvacetiletému jezdci formace Deceuninck Quick Step při etapovém klání v Argentině daří? Jaké jsou jeho úkoly v rámci týmu? A zvládá po dlouhém výpadku všechny stresové situace?

O prvním závodním dnu

"Bylo to super. Hned po startu jsem naskočil do závodního módu. Mým hlavním úkolem v úvodu bylo pokrývat úniky, které týmu nevyhovovaly. Následně jsem začal tahat a držel jsme ztrátu na uprchlíky v přijatelné míře. Většinu dne jsem prožil na špici. Byl jsem velice platným členem týmu. Přestože únava se do volného dne kumulovala i ve čtvrté etapě jsem byl schopný podat velice dobrý výkon, což mě potěšilo."

O stresových situacích

"Když se první den sjíždělo v sedmdesátikilometrové rychlosti z kopce a došlo na boj o pozice, necítil jsem se úplně komfortně. Projevil se delší závodní výpadek. Stresovým situacím musím ještě navyknout. Každopádně bylo příslibem, že už za další den jsem se při pohybu v pelotonu cítil mnohem lépe, přišlo mi to přirozenější. S přibývajícími závodními dny bude vše stále lepší."

O návratu v extrémním vedru

"Závod provázejí mimořádně vysoké teploty. Velké vedro mi nedělá úplně dobře. Hodně jsem se snažil v průběhu etap ochlazovat. Druhý den dokonce organizátoři trasu zkrátili kvůli extrémnímu vedru o sedmadvacet kilometrů. Před časovkou se zase nebylo možné rozjet, jak by si člověk představoval, aby nedošlo k přehřátí organismu."

O časovce

"Třetí etapu tvořila individuální časovka po rovině. Jelo se na normálních kolech, což jsem zažil vůbec poprvé. K dispozici jsme měli jen zadní disk a aerodynamické helmy. Jel jsem na maximum, abych měl porovnání s ostatními závodníky. Šlo o zajímavý test výkonnosti. Ztratil jsem pětasedmdesát vteřin, s čímž jsem byl spkojen. Ještě to není úplně ideální forma, ale vypadá to, že všechno jde, jak má."

O radosti z vítězství

"Jako tým jsme vyhráli dvě etapy a Julian Alaphilippe drží dres vedoucí závodníka. Je skvělý pocit podílet se na úspěchu týmu, na dílčích etapových výhrách. K Julianovi mám navíc hodně blízko. Připravovali jsme se společně v Gironě, nyní v Argentině sdílíme jeden pokoj. Po volném dni nás v pátek čeká etapa s dojezdem na kopci, která rozhodne o celkovém vítězi. Doufám, že budeme schopní udržet trikot lídra závodu pro Juliana. V dalších dvou dnech pak budou dojezdy pro sprintery a já chci být stejně platný, jako dosud."