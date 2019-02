Tour de France začne v roce 2021 v Dánsku

10.2.

Kolem Valencie - závěrečná 5. etapa (88,5 km): 1. Groenewegen (Niz.) 1:50:17, 2. Kristoff (Nor.), 3. Trentin (It.), 4. Mezgec (Slovin.), 5. Bouhanni (Fr.), 6. Gazoli (It.), ...59. Kreuziger (ČR) všichni stejný čas. Konečné pořadí: 1. I. Izagirre 16:08:44, 2. Valverde, 3. Bilbao (všichni Šp.) oba -7, 4. Martin (Ir.) -16, 5. Teuns (Belg.) -18, 6. Herrada (Šp.) -29, ...24. Kreuziger -2:02