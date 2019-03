Hirt byl v horské etapě v SAE třináctý, Roglič míří k triumfu

Svůj náskok před druhým Španělem Alejandrem Valverdem, který dnes skončil pátý, navýšil o deset sekund. V sobotu bude Roglič první místo hájit v rovinaté etapě.

"Ukázali jsme, jak silný máme celý tým, a jsem rád, že se mi povedlo to dorazit. Od začátku kluci skvěle pracovali a chránili mě před větrem. Do posledního kopce nás najíždělo hodně z týmu a Laurens (De Plus) vydržel až do poslední pětistovky. Všichni udělali fakt dobrý dojem," pochvaloval si Roglič.

Roman Kreuziger obsadil v etapě 36. místo se ztrátou bezmála dvou minut na Rogliče a celkově je devětadvacátý.