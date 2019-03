I s výbušným zelenáčem po boku věří olympijský šampion ve zlatou obhajobu

„Minulou neděli jsem dostal informaci, že Howard nepojede. Tým Specialized mi přidělil jako náhradu Sama. Byli jsme postavení před hotovou věc, žádná debata se nekonala. Ale ani jsme si nevolali. Poprvé jsme se viděli a vše probrali až v úterý," vypravuje Kulhavý, který se do Jihoafrické republiky přesunul v pondělí letecky přes Londýn. „Máme do neděle dostatek času, abychom do neděle prodebatovali všechny detaily," říká Kulhavý.

„Absence Howarda mě upřímně mrzí, protože on je vyložený vrchař. Organizátoři udělali trať náročnější a přidali výškové metry, což by mu sedělo. Sam je spíše tempař na roviny a mírná stoupání. Určitě není výkonnostně slabší, ale pojede úplně poprvé, což přináší řadu otazníků," říká Kulhavý.

Češi na startu mezi elitou 1. Jaroslav Kulhavý, Sam Gaze (Nový Zéland) - Specialized 5. Kristian Hynek, Petter Fagerhaug (Norsko) - Canyon 14. Ondřej Cink, Sergio Mantecon Gutierrez (Španělsko) - Kross 33. Matouš Ulman, Tomáš Višňovský (Slovensko) - Česká spořitelna-Accolade

Dvakrát závod ovládl po boku legendárního Švýcara Christopha Sausera, minulý rok pak přidal vítězství s americkým parťákem, pro něhož šlo o druhý start v Jihoafrické republice. „Měl výhodu, že o rok dříve Cape Epic absolvoval a nejel na pořadí. Minulý rok jsme společně postupně odstranili všechny nedostatky. V průběhu závodu se Howard zlepšoval z hlediska pohybu ve skupině, držení pozice... On je trošku flegmatik, tudíž občas někde visel a myslel, že je to v pohodě," popisuje Kulhavý amerického bikera, jemuž zabránilo ve startu onemocnění virem Epstein-Barrové, který způsobuje například infekční mononukleózu.

„Sam je fyzicky fantasticky připravený. V neděli vyhrál silniční jednorázovku Kolem Kapského města. Formu ladí přímo v Africe už mnoho týdnů. Ale zkušenosti hrají na Cape Epic obrovskou roli. Bude potřeba udržet chladnou hlavu. Je hodně výbušný, tudíž základ bude neukvapovat se v plýtvání silami a zbytečných útocích. Bude se muset vzdát určitých věcí ve srovnání s cross country. A je pochopitelně otázka, jak zvládne zatížení v podobě osmi etap během osmi dnů," přemítá Kulhavý.

I přes nepříjemnou rošádu český reprezentant nijak neslevuje z určených plánů. Cape Epic pojede popáté. Nejhůře finišoval druhý. A rovněž letos by chtěl na stupně vítězů. „Přestože jsem měnil parťáka, cílem je vítězství. S Howardem jsme patřili k favoritům. Se Samem je to trošku zahalené. Uvidíme druhý či třetí den. Výsledek ovlivňují pády, defekty, technické problémy či zdravotní potíže," krčí rameny Kulhavý.

Celý únor bojoval s nachlazením. „Trošku mě to zpomalilo v nejintenzivnějším tréninku. Ale příprava byla trošku odlišná proti loňskému roku, kdy sezona začínala svěťákem v Jihoafrické republice, a pak navázal Cape Epic. Tady bude potřeba zejména super vytrvalost, s kterou bych neměl mít problém. Osmidenní závod je spíše o stabilně vysokém výkonu," nedělá si těžkou hlavu Kulhavý.

CAPE EPIC Etapový závod dvojic bikerů v okolí Kapského města. Letos se jede šestnáctý ročník. Na startu je 650 týmů. Program Prolog 21 km 600 metrů převýšení 1. etapa 112 km 2700 metrů převýšení 2. etapa 86 km 2250 metrů převýšení 3. etapa 103 km 2800 metrů převýšení 4. etapa 43 km 1000 metrů převýšení 5. etapa 100 km 2850 metrů převýšení 6. etapa 89 km 2650 metrů převýšení 7. etapa 70 km 1800 metrů převýšení Celkem 603 km 16 650 metrů převýšení

A už se nemůže dočkat, až ostrá bitva vypukne. „Přiznávám, že mě etapák baví více než cross country. Člověk během dne něco vidí, užije si samotnou jízdu na kole. Zejména pokud jede na dobré pozici. Když letím podvacáté do Kanady, už předem vím, co mě čeká. Čtyři dny se chystám na známém okruhu, kde pak odjedu dvě závodní hodiny. Ale Cape Epic provází každý den nový příběh. A k tomu obrovské dobrodružství pro hobby jezdce, kteří se mohou potkat s profíky."