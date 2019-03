Pražské schody se letos ani příští rok neuskuteční

Exhibiční závod na horských kolech Pražské schody, jenž se jezdí každoročně od roku 1994, se letos ani příští rok neuskuteční. Organizátoři odůvodnili dvouletou přestávku nabitým kalendářem před olympijskými hrami v Tokiu. V roce 2021 by se měl závod do historického centra české metropole vrátit.

"Chceme divákům nabídnout jen top kvalitu, tak jako tomu bylo ve všech předchozích ročnících. Snažíme se, abychom se rok co rok posouvali dopředu, což se nám dařilo. Bohužel už teď víme, že pro roky 2019 a 2020 nejsme schopní tuhle kvalitu garantovat. Nechceme a nebudeme v tomto směru dělat kompromisy. Proto jsme se rozhodli, že se Pražské schody znovu pojedou opět v roce 2021," uvedl na webu závodu David Trávníček z pořádající společnosti Petr Čech Sport.

Vysokou laťku závodu nastavil loňský jubilejní 25. ročník, jehož se zúčastnili například olympijští vítězové Jaroslav Kulhavý a Švýcar Nino Schurter. Ženskou hvězdou byla jeho krajanka Jolanda Neffová, která svedla dramatický souboj o prvenství s Polkou Majou Wloszczowskou.

Trať atraktivního závodu každoročně lemují špalíry diváků.

Vlastimil Vacek, Právo

Před blížícími se olympijskými hrami by však pořadatelé do Prahy podobná jména lákali marně. "Ač je olympiáda až v roce 2020, světoví bikeři si už teď pečlivě vybírají, kterých závodů se zúčastní. Pražské schody jsou jedinečné a na pohled úchvatné, ale také nesmírně náročné, ať už jde o techniku při zdolávání Zámeckých schodů, umělých překážek či o náročné stoupání po zrádných dlažebních kostkách na Jánský vršek. Všichni musí jet na hraně, čímž se zvyšuje riziko zranění. A nikdo nechce riskovat, že by mohl kvůli jedné chybě přijít o olympiádu," uvedl Trávníček.

Slíbil, že se závod v roce 2021 vrátí "v plné parádě". "Od jezdců jsme neměli žádné negativní reakce, všem se v Praze líbilo a máme od nich příslib, že se opět rádi vrátí. Naší ambicí je také to, aby se na start postavila uznávaná jména silniční cyklistiky. Už teď pracujeme na tom, aby byl další ročník Pražských schodů hvězdně obsazený. Do dalšího čtvrtstoletí chystáme několik novinek, které závod ještě víc zatraktivní," řekl Trávníček.