Štybar zajistil dvacátý triumf pro Vlčí smečku! Životni sezona, přijde teď výhra na Monumentu?

Po triumfu druhý březnový den v Omloop Het Nieuwsblad jste v pátek ovládl klasiku E3 Harelbeke. Co pro vás triumfy ve dvou belgických klasikách znamenají?

Jsem neuvěřitelně šťastný! Vyhrát Harelbeke po Omloopu je úžasné. Ale nikdy bych na tyhle skvělé výhry nedosáhl bez fantastického týmu. Máme neuvěřitelně skvělou skupinu, všichni naši jezdci mohou vyhrát závod. I klasiku v Harelbeke jsme zvládli takticky skvěle. Měli jsme zástupce v každé ze skupin.

Jak velkou roli ve vašem vítězství v Harelbeke hrál týmový parťák Bob Jungels, který byl šedesát kilometrů v úniku a s vaší skupinou jste jej dojeli až sedm kilometrů před cílem?

Bob mi ohromně pomohl. Bez něj bych nikdy nemohl vyhrát. Patří mu obrovské poděkování. Neuvěřitelným způsobem tlačil do pedálů a dostal peloton pod tlak. Když byl na čele závodu, šlo pro mě o ideální situaci. Celý závod jsem se snažil držet v dobrých pozicích. A nemusel mezi pronásledovateli příliš pracovat. Pokrýval jsem útoky, ale současně jsem šetřil energii.

Když jste společně s Van Aertem, Van Avermaetem a Bettiolem dojeli Jungelse, k týmovému parťákovi jste se stáhnul a něco jste řešili. Co jste domlouvali?

Zeptal jsem se Boba, jak se cítí a řekl mu, že pokud mu v nádrži ještě zůstalo palivo, tak by měl zkusit znovu zaútočit. Najel do čela a donutil ostatní tlačit do pedálů.

Dvakrát jste zkusil závod v závěru rozhodnout únikem ze skupiny, ale nejprve vás dostihl Van Aert a podruhé Bettioli. Jaký byl váš plán?

Doufal jsem, že ostatní setřesu. Měl jsem v nohách dostatek energie. Nakonec se ale rozhodovalo ve sprintu. Jel jsem za Van Avermaetem, měl jsem skvělou pozici a zůstalo mi dost sil. Jsem šťastný za celý tým, který jede na vlně.

Na vítězství na mezinárodní úrovni jste čekal do letošního roku od března 2016. V jakém rozpoložení jste nyní?

Cítím se skvěle. Mám velmi dobrou formu. Těším se na další závody, zejména na Flandry příští neděli.