Dlouhou etapu na Giru vyhrál Cataldo, dál vede Carapaz

Méně náročnou, ale o to delší 15. etapu na cyklistickém Giru d'Italia z Ivrey do Coma vyhrál Ital Dario Cataldo, který ve finiši po 232 kilometrech přespurtoval svého krajana a jediného kolegu z úniku Mattiu Cattanea. Celkově dál vede Ekvádorec Richard Carapaz, jenž dorazil do cíle pátý se ztrátou 11 sekund na vítěze. Jan Hirt obsadil 18. místo.