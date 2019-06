Carapaz udržel před závěrečnou časovkou Gira dvouminutové vedení

Bilbao svedl v Croce d'Aune úspěšný souboj o prvenství s krajanem Mikelem Landou, jemuž v posledních kilometrech pomáhal i kolega z Movistaru Carapaz, a připsal si druhou letošní výhru na Giru. Jako třetí finišoval vítěz vrchařské soutěže Ital Giulio Ciccone, přemožitel Jana Hirta ze závěru úterní etapy.

V klidu jedoucí Carapaz má už prakticky jisté celkové vítězství, i když závěrečná etapa nebude pouze slavnostní jako například na Tour de France. Od sedmnáctikilometrové jízdy proti chronometru se však nedá očekávat, že by Ekvádorec pohodlný náskok 1:54 minuty ztratil.

Ekvádorec Richard Carapaz může být zatím s vývojem závodu spokojený.

Alessandro Di Meo, ČTK/AP

"Snažili jsme se o to, aby Mikel Landa vyhrál etapu a abych udržel růžový trikot. Chyběl nám kousek," komentoval Carapaz druhé místo svého týmového kolegy. "Nicméně jsem šťastný, jak to dnes dopadlo. Myslím, že 1:54 na Nibaliho by mělo stačit, i když se v závěrečné časovce může stát všechno," dodal šestadvacetiletý vrchař, jenž se může stát prvním ekvádorským vítězem závodu Grand Tour.

Carapaze by neměl ohrozit ani skvělý časovkář Primož Roglič, jenž už na letošním Giru dvě časovky vyhrál. Slovinský spolufavorit dnes na své soupeře v kopcích ztratil, i když mu v jednom momentě kontroverzně pomohl fanoušek tlačící ho relativně dlouho do sedla, a přišel dokonce i o průběžné třetí místo.

Hirt si polepšil

Na něj se dostal Landa, jenž na Carapaze ztrácí 2:53 minuty. V Rogličových silách však je zlikvidovat odstup 13 sekund na Landu a vrátit se na celkové třetí místo.

Bilbaovo vítězství bylo alespoň jednou dnešní dobrou zprávou pro tým Astana, jehož lídr Miguel Ángel López opět ztratil na nejlepší. Kolumbijského vrchaře ve stoupání zhruba 5 km před cílem zastavil konflikt s fanouškem, jenž se mu připletl do cesty a přivodil jeho pád. Šestý muž průběžného pořadí neudržel nervy na uzdě a uštědřil sedícímu muži několik pohlavků, při nichž mu shodil kšiltovku z hlavy.

Incidentu přihlížel i Lópezův týmový kolega Hirt, jenž nakonec dojel s pětiminutovým odstupem na 22. místě. V průběžném pořadí si český cyklista polepšil na 25. pozici.