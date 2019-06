Noskovou zaskočily v Minsku kostky, v časovce chce být lepší

"Jsem vrchařka, takže bych tady potřebovala alespoň pětikilometrový kopec. Tady to bylo hodně rychlé, technické a měly jsme průměr téměř 40 kilometrů v hodině," řekla Nosková ČTK. Stejně jako další cyklistky se musela na široké trati vyrovnávat s častým "přeléváním" startovního pole. "Jela jsem desátá a najednou se vše narovnalo do dvou řad a byla jsem padesátá. Bylo to docela složité, takový kolotoč," uvedla jednadvacetiletá cyklistka.

Mistryni Evropy v kategorii do 23 let z roku 2018 trochu zaskočily kostky na trati, o kterých neměla tušení. "Organizátoři den dopředu neuzavřeli trať ve městě, takže jsme si ji nemohli projet. A mezi auty se to projíždí těžko, navíc je tady hodně semaforů," uvedla Nosková, která tak musela bojovat i s tím, že neměla na dané podmínky ideálně nahuštěné pláště kol. "Že jsou tam kostky, mi řekli až krátce před startem a kde jsou, jsem poznala až přímo na trati," kroutila hlavou.

V úterý pojede časovku a tentokráte už bude vědět, co ji čeká. "V pondělí bude trať uzavřená na trénink, takže ji budeme znát. Jestli bude náročnější? Nevím. Pojedeme opět ve městě, takže se tady asi žádný velký kopec nenajde," dodala Nosková.