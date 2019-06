Tábor podpoří pořádání MS v cyklokrosu ve městě v roce 2024

Pro podporu šampionátu se dnes vyslovili i opoziční zastupitelé. "Po dlouhá léta platí, že cyklistika je pro Tábor přínosná," uvedl například František Dědič z opoziční ODS.

Ve druhém největším jihočeském městě se světový šampionát v cyklokrosu v minulosti konal třikrát, naposledy to bylo v roce 2015. "Areál Komora, ve kterém se trať nachází, je pro tuto akci nejlepší možné sportoviště," uvedl na zastupitelstvu za pořadatele Petr Balogh.

Dodal, že podobná akce má pro město i přínos v podobě cestovního ruchu. Připomněl, že mistrovství světa v letech 2010 a 2015 a mistrovství Evropy v roce 2017 v součtu navštívilo 65 000 lidí.

"Chápu, že areál Komora je výborný. Souhlasím s tím, že předchozí šampionáty v Táboře byly zorganizovány skvěle. Ale je tu jiná věc. My dáváme Komoru k dispozici, navíc budeme muset zajistit další věci spojené s dopravou a řadou omezení. A ještě za to máme platit? Tohle není sport, to je sportovní byznys a já ho nehodlám podporovat," řekla ovšem místostarostka Michaela Petrová (Jinak!).