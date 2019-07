Drsná koncovka! Vrtulník spěchal s vážně zraněnou dvojicí cyklistů do nemocnice

Dva cyklisté museli vrtulníkem do nemocnice po pádu v závěru páté etapy závodu Kolem Rakouska. Úterní vítěz Ital Giovanni Visconti putoval na kliniku do Salcburku s podezřením na poranění páteře, Kazach Stěpan Astafjev si poranil hlavu. Čeští cyklisté se do nejlepší desítky páté etapy závodu nevměstnali.