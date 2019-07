Dráhař Čechman skončil na ME do 23 let čtvrtý ve sprintu

Dráhový cyklista Martin Čechman skončil na mistrovství Evropy závodníků do 23 let čtvrtý ve sprintu. Další český zástupce v této disciplíně Jakub Šťastný byl v Gentu šestý. Ilustrační foto facebook Jiřího Janoška, Facebook V kvalifikaci obsadil Čechman třetí místo a stejně jako Šťastný uspěl v úvodním vyřazovacím kole. Ve čtvrtfinále narazili čeští dráhaři na sebe a v obou jízdách byl rychlejší Čechman. V semifinále ale nestačil na Sébastiena Vigiera z Francie a v souboji o bronz podlehl ve dvou jízdách jeho krajanovi Rayanu Helalovi. Zlato vybojoval Nizozemec Harrie Lavreysen. Veronika Jaborníková skončila v keirinu juniorek sedmá, ve starší kategorii byl Petr Kelemen v omniu desátý. ČTK ■ 0 příspěvků v názorovém fóru » Můj e-mail E-mail příjemce Zpráva pro příjemce Zrušit