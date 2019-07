Janošek zakončil ME dráhařů do 23 let čtvrtým místem v keirinu

Dráhař Jiří Janošek obsadil na závěr mistrovství Evropy do 23 let v Gentu čtvrté místo v keirinu. Další český cyklista Martin Čechman dojel ve finále pátý. Zvítězil Francouz Sébastien Vigier z Francie před Nizozemcem Harriem Lavreysenem, kterému oplatil porážku ze sobotního finále sprintu. Dráhový cyklista Jiří Janošek na archivním snímku. facebook Jiřího Janoška, Facebook Finále keirinu jela také Sára Kaňkovská, která skončila šestá. Juniorky Veronika Bartoníková a Kristýna Burlová obsadily v madisonu sedmé místo. Čeští reprezentanti získali v Gentu tři medaile. Daniel Babor byl druhý ve scratchi, Janošek vybojoval bronz v závodu na kilometr s pevným startem. V mladší kategorii juniorů dojel Luboš Komínek třetí ve vylučovacím závodu. ČTK ■ 0 příspěvků v názorovém fóru » Můj e-mail E-mail příjemce Zpráva pro příjemce Zrušit