Šéf UCI Lappartient usiluje o vznik ženské obdoby Tour de France

Mezinárodní cyklistická unie (UCI) věří, že se jí podaří přesvědčit organizátory Tour de France k uspořádání ženské obdoby slavného etapového závodu. Šéf UCI David Lappartient připustil, že obě strany o této možnosti diskutovaly. Cílem je podpora ženské cyklistiky, pro kterou by byl takový závod skvělou reklamou.

Společnost Amaury Sport Organisation (ASO), která Tour pořádá, stojí i za organizací ženské jednorázovky La Course by Le Tour de France, jejíž šestý ročník se pojede dnes v okolí Pau na trati o délce 121 kilometrů.

Lappartient potvrdil, že s ASO projednával možnost udělat z La Course desetietapový podnik, čímž by se vyrovnal před pár dny skončenému závodu Giro Rosa.

Ženská obdoba dalšího z podniků trojkoruny Grand Tours, jejž každoročně jezdí muži, má za sebou už 30. ročník. Zahrnuje deset etap, což z Giro Rosa dělá patrně nejprestižnější podnik v kalendáři ženských závodů.

Tour de France by mohla pomoci

"Co našemu sportu chybí, je velký etapový závod pro ženy, který by byl vidět po celém světě. Myslím, že Tour de France by nám v tomto ohledu mohla doopravdy pomoci," uvedl Lappartient v rozhovoru pro BBC.

Šestačtyřicetiletý Francouz přislíbil, že bude i nadále bojovat za ženskou Tour. A zároveň věří, že ASO dokáže překonat zejména logistické překážky, které brání pořádání delšího závodu žen v průběhu "Staré dámy".

"Pro ženy je jednodenní závod jednoznačně málo. Když tady budeme chtít ženskou Tour de France, tak tady být může. Mluvili jsme o tom s ASO velmi intenzivně a já věřím, že v budoucnu můžeme dosáhnout dohody," prohlásil Lappartient.