Proč vládne Alaphilippe slavné Tour? Neuznává defenzivní styl závodění, tvrdí Vakoč

Zatímco pro vás je letošní rok ve znamení návratu po těžkém zranění a Tour pro vás byla zapovězená, Alaphilippe ohromuje výkony ve Francii svět. Jak jeho snahu prožíváte?

Byli jsme s většinou dalších členů týmu na soustředění v Livignu. Prakticky denně jsme prožili pět hodin na kole, k tomu posilovna. Bylo to náročné. Ale pokaždé jsme viděli dojezdy etap v hotelové kavárně. A musím říct, že je neskutečné, co kluci na Tour de France předvádí.

Váš spurter Elia Viviani vyhrál jednu etapu ve sprintu, dvakrát byl nejrychlejší Julian Alaphilippe, který s krátkou přestávkou závodu dominuje. Ve žlutém už prožil deset dnů...

Nevěřil jsem, že udrží žlutý trikot vedoucího muže tak dlouho. Jeho snažení hodně prožívám. Známe se sedm let. Začínali jsme spolu v pelotonu, hodně závodů jsme absolvovali společně, mnohdy jsme při soustředěních byli na jednom pokoji. Hodně závodů jsme společně vyhráli. Troufám si říct, že jsme super kamarádi. Přestože na Tour nejsem, je pro mě skvělý zážitek sledovat Juliana, jak jezdí. Myslím, že u jiných lidí bych to stejně emotivně neprožíval.

Francouz Thibaut Pinot (vpravo) v bitvě na trati s krajanem a lídrem Tour de France Julianem Alaphilippem.

Christian Hartmann, Reuters

Jste během Tour ve spojení, nebo má tolik povinností, že je to nemožné?

Máme v rámci našeho týmu společnou komunikační skupinu, kam napíše po každé etapě. V rámci soukromé konverzace jsme si rovněž psali. Ale nevolal jsem mu, protože je mi jasné, kolik toho má. Asi každý z našeho týmu by ho chtěl podpořit slovně, protože to všichni prožíváme intenzivně. Jsou to pro nás všechny úžasné okamžiky, byť jen u televize.

Když se Tour rozjížděla, jaká byla vaše osobní předpověď?

Okamžik, kdy se ve třetí etapě dostal do žlutého trikotu byl neuvěřitelný. Způsob, jakým ten den vyhrál byl ohromující. Když ve vinicích zaútočil, tak jsem byl přesvědčený, že je to moc brzy a soupeři ho sjedou. A výkon v časovce? Prostě neskutečný.

Jaký byl strategický plán vašeho týmu Deceunick? Chtěli jste se pokusit alespoň na pár dnů získat žlutý dres?

Julian chtěl vyhrávat etapy. Možná v ideálním případě chtěl na pár dnů do žlutého, primárně se chtěl koncentrovat na vítězství v jednotlivých dnech. Určitě překvapuje sám sebe. V Pyrenejích předvedl ohromující výkony. Je úžasné, jak je pořád agresivní. Doufám, že si během pondělí dokázal odpočinout a dobře zregeneroval. Nevěřil jsem mu, ale nyní už má šanci dovést žlutý trikot až do Paříže.

Julian Alaphilippe šokoval na Tour triumfem v časovce a udržel žlutý trikot.

Gonzalo Fuentes, Reuters

Kdy jste změnil názor?

Očekával jsem, že při páteční časovce dokáže udržet žlutý dres, ale že ztratí čas. Tipoval jsem ho v rozmezí pátého až desátého místa. A následně jsem ztrátu předpovídal i v sobotu na Tourmaletu. Ale když jsem ho viděl v sobotním cílovém stoupání, přehodnotil jsem svoje mínění. Znám ho, je to kluk, který bojuje do posledního dechu. Navíc je jasně vidět, kolik energie mu dává žlutý dres.

Z fotografií a televizních záběrů vypadá, že přízeň publika mu není na škodu, a naopak si rostoucí popularity užívá.

Je přesně ten typ, který z diváků a jejich energie těží. Julian je velký showman. Jeho cílem je nejen jezdit na kole, ale bavit lidi. Pozornost si rozhodně užívá. Dává mu křídla. Myslím, že má velkou šanci dojet jako lídr až do Paříže. On dokáže jít přes hranu, až extrémně. Ale pak je pochopitelně složitější regenerovat.

Může být právě tohle Alaphilippova výhoda? Zdá se, že pro soupeře je absolutně nevyzpytatelný?

Mnohokrát jsem zažil, když tvrdil, že etapu projede lehce, na pohodu. Naposledy v generálce před Tour na Critérium du Dauphiné. Prohlásil, že časovku jen objede. A pak jel děsné bomby, skončil sedmý. On se neumí krotit. Neuznává defenzivní styl závodění. Chce pořád útočit, jezdit agresivně. Je to jeho přirozenost. Nepřemýšlí, že bude šetřit energii na další den. Určitě je jeho výhodou, že nekalkuluje. Pro soupeře je nečitelný, nepředvídatelný.

V Pyrenejích oslnil. Jak mu budou sedět odlišná stoupání v Alpách?

To nedokážu říct. Určitě ty kopce zná, ale i tady platí, že půjde den za dnem. Pojme to jako šest samostatných závodů.

Na loňské Tour Alaphilippe ovládl vrchařskou soutěž. Může mu tahle zkušenost v bitvě o žlutý trikot pomoci? Nebo rozdílnost těch soutěží všechny zkušenosti maže?

Je to velký rozdíl. V puntíkatém dresu krále hor může jít do úniku v důležitých etapách, kde potřebuje body, a pak jiné dny zcela vypustit. Nebo jen vystřelit na vrchařskou prémii a zase se ztratit v pelotonu. Je to jako ušité pro jeho styl závodění. Naproti tomu ve žlutém musí jet naplno každý den. Většina lídrů jezdí v horách konzervativně, on s tím nemá zkušenost.

Sezonu začal už v lednu při závodech v Argentině. Má v nohách 52 závodních dnů, což je třeba o 11 více, než zvládl Geraint Thomas z týmu Ineos. A o 2500 kilometrů více. Může jít o velký handicap, že s bitvou o celkové pořadí před sezonou vůbec nepočítal?

Určitě jde o nevýhodu. Ve srovnání s drtivou většinou lídrů dalších týmů nesměroval formu k třetímu týdnu Tour. U kluků na celkové pořadí graduje výkonnost poslední týden. Je více věcí, které mu nehrají do karet. Měl nesmírně náročný program. Nemá zkušenosti s bitvou o celkové prvenství v Grand Tour. Formu si udržoval celý rok, což potvrdil výhrami na každém etapáku a ve třech klasikách. Ale do karet mu hraje žlutý dres, který dává sílu.

A možná rovněž skutečnost, že až dosud všichni hlavní favorité vypadají zranitelně.

Je fakt, že loňský senzační vítěz Thomas se s rolí obhájce pere. Minulý rok mu sedělo, že nebyl hlavní lídr Sky. Letos mají sice Bernala, ale ten není tak excelentní. Froomeova absence se na týmu hodně podepsala. Nejsou dominantní, jako dříve. Movistar doplatil na taktiku tří lídrů. Zato Jumbo Visma jede excelentně. Mají plno skvělých závodníků, možná složili nejsilnější tým. Vyhráli už čtyři etapy, drželi žlutý trikot. Jsou ve skvělé formě. A jejich lídr Kruijswijk bude pro Juliana největší hrozbou. Společně s domácím Pinotem, který má rovněž obdivuhodnou výkonnost a rovněž přízeň lidí.

V závodním kalendáři po Tour ještě zbývá jedna Grand Tour v podobě Vuelty. Bude vaším comebackem na třítýdenní podniky?

Aktuálně jsem v Andoře na dalším vysokohorském soustředění. Pak pojedu Kolem Polska, kde jsem v minulosti vyhrál etapu. I letos bych se tam chtěl pokusit o dílčí úspěch. Mám vytipované dvě etapy, které jsou nahoru dolů a měly by mi sedět. Ale všechno je směřována tak, abych měl nejvyšší výkonnost na Vueltě. Moje nominace ještě není definitivní, ale měl bych v ní figurovat.