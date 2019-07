Usnul v autobuse, pak chrněl deset hodin v hotelu. V Alpách Kreuzigera potěší přítomnost manželky

V neděli byl v úniku dne, který se přitom vytvořil až po šedesáti kilometrech. „Přibližně po padesáti odvedl skvělou práci Edvald Boasson Hagen, protože z pelotonu odskočilo asi pětadvacet lidí, ale on je stáhnul na sto metrů a já si do skupiny doskočil. Byli tam skvělí jezdci jako Mollema, Dan Martin či další lidé z celkového pořadí, kteří si chtěli polepšit. A na druhou stranu čerství kluci jako třeba Simon Yates, jenž nakonec etapu vyhrál. Klobouk dolů před jeho výkony. Přijet na Tour s celým Girem v nohách a vyhrát dvě etapy je obdivuhodné," poklonil se Kreuziger bývalému kolegovi z týmu Mitchelton Scott.

I český borec si mezi závodníky v úniku pohrával s myšlenkou, že by mohl zkusit útok na etapové prvenství. „Chvíli jsem doufal, že bych do boje o etapu mohl zasáhnout. Na Tour se mi to ještě nepovedlo. Ale bylo to nad moje síly. Jak byla skupina veliká, hodně se nastupovalo, často se útočilo. Nebyla to rovnoměrná jízda. Tím spíše, že řada týmů měla v úniku více lidí. Já jel ze všech sil a snažil se závodit chytře," popisoval Kreuziger, jenž se na poslední pyrenejský vrchol letošního ročníku vydrápal jako sedmnáctý s mankem 2:58 minuty na vítězného Simona Yatese.

Tým Dimension Data následně absolvoval tříhodinový přesun autobusem. „Celé jsem to prospal. Nechal jsem v etapě všechno a měl toho plné zuby. Od začátku do konce jsem fakt musel jet naplno. Všichni věděli, že následuje den volna, a tak se každý vydal ze všech sil. Věřím, že fanouškům se moje závodění i etapa líbila. Mně až tolik ne," smál se Kreuziger.

Tělo si potřebovalo odpočinout

V neděli usnul v hotelu nedaleko Nimes až v půl dvanácté. „V pondělí jsem se probral před desátou. Tělo si potřebovalo odpočinout. Nevstával jsem nejlépe, i po spánku se cítil unavený a nohy mě bolely," vykládal český závodník.

S parťáky absolvoval ještě před pondělním obědem čtyřicetikilometrový okruh, aby nohy nezahálely. „Teploměr ukazoval devětatřicet stupňů, takže poměrně léto," smál se Kreuziger.

Roman Kreuziger

Getty Sports

Je mu jasné, že byť zbývá už „jen" šest etap, do cílové Paříže je pořád ještě hodně daleko. „Strašně daleko," utrousil Kreuziger. „Byť v úterý je etapa rovinatá, může být nebezpečná kvůli větru. Určitě nečekám odpočinkový den. Následující den do Gapu sice nezahrnuje horské výstupy, ale bude to zahřívací den, než se pustíme do tří přetěžkých dnů v Alpách," přemítal Kreuziger.

„Ve čtvrtek budeme mít nastoupáno přes pět tisíc metrů na 210 kilometrech. Pak budou sice etapy kratší, ale s dojezdy v Tignes a Val Thorens, což jsou mimořádně dlouhé a těžké kopce. Budeme brát zbývající etapy den za dnem. Uvidíme, jaký bude vývoj závodu. Jestli budu skákat do úniků, hodně bude záležet na mých pocitech. A naději se posunout celkovým pořadím," přemítal Kreuziger, za nímž ve středu dorazí i manželka Michaela. „Podle trati je spousta českých fanoušků, patří jim obrovský dík za podporu. Doufám, že si závod náležitě užije i Míša."