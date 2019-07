Ukončení etapy? Přírodní katastrofa, má jasno šéf stáje. Své si řekl i Kreuziger

„Měli jsme plán, který jsme dokonale zrealizovali. Věděli, že pokud existuje místo k útoku na Alaphilippa, musí to být Iseran. Celý tým jel skvěle, kluci tlačili tempo na hranu. Podle zadání útočil nejprve Thomas, následoval jej Bernal. Myslím, že Egan byl v pátek nejsilnějším vrchařem," pochválil dvaadvacetiletého Kolumbijce David Brailsford, manažer týmu Ineos.

„Je možné, že by se Alaphilippe dokázal ve sjezdu z Iseranu vrátit do skupiny před sebou. Je to skvělý sjezdař. Ale stoprocentně by s ním nikdo nespolupracoval, takže by musel v následném osmikilometrovém stoupání do Tignes spoléhat jen na sebe. Pravděpodobně by na něj závodníci z celkového pořadí najeli další čas. Ale nikdy se to nedozvíme," pokrčil Brailsford rameny v připomínce zastavení etapy.

Julian Alaphilippe se musel rozloučit se žlutým trikotem

Christian Hartmann, Reuters

„Šlo jednoznačně o správný verdikt. Na silnici spadla regulérní lavina bahna a kamení. V první řadě jde o zdraví jezdců, fanoušků a lidí v závodě. Viděl jsem některé záběry, zastavení etapy bylo jedinou volbou," prohlásil Brailsford.

Tak silnou bouři nikdo nečekal

Bossové dalších týmů mu dávali za pravdu. „Viděl jsem na sociálních sítích krupobití, silnice zasypané sněhem. To vše asi jen dvacet minut před zastavením závodu. Bouře se všichni podle předpovědi obávali, ale nikdo si nemyslel, že bude tak silná," přiznával Bren Copeland, manažer formace Bahrajn Merida.

„Byl jsem ve spojení s naším člověk v Tignes, kde bylo normální počasí. Z obrázků na sociálních sítích jsem byl tudíž trošku zmatený. Ale nebyla jiná varianta než závod zastavit, což představovalo mimořádný nápor na logistiku, protože stejně jako drtivá většina týmů jsme si zamluvili hotel v cílovém městě. Takže bylo potřeba jezdce stejně dopravit do Tignes," lamentoval Copeland.

Egan Bernal je novým vedoucím mužem Tour de France

Christian Hartmann, Reuters

Skvělá práce jezdců přišla vniveč

„Je kruté, že skvělá práce jezdců přišla vniveč. Ale když jsem viděl ty záběry, nebojím se mluvit o přírodní katastrofě. Čeká nás určitě zajímavá sobotní etapa. Sice kluci jeli v pátek méně kilometrů, jenže hodně těžkých. A pak seděli v autech ve stísněných podmínkách a čekali, až se dostanou do hotelů. Stalo se tak navíc mnohem později než obvykle. Mělo to daleko k optimální přípravě. Někteří se zotaví lépe, jiní budou mít problémy. Myslím, že sobota bude ještě hodně žhavá," pronesl Doug Ryder, ředitel formace Dimension Data.

Tour de France stage 19 stopped at top of Col d’Iseran due to freak hailstorm and landslide #TdF | https://t.co/ofOYYqJaKB pic.twitter.com/kx4zn6gCQ9 — Cycling Weekly (@cyclingweekly) July 26, 2019

„Nikdy se mi nic podobného nepřihodilo. Ale bezpečnost nade vše, závodit se nedalo," kvitoval verdikt rozhodčích o zastavení etapy jediný český cyklista ve startovním poli Roman Kreuziger oblékající dres právě formace Dimension Data. „Jelo se naplno od začátku, závodilo se bláznivě. Když jsem kus pod vrcholem Iseranu dostal informaci, že se na kopci končí, jel jsem na úplné maximum, abych minimalizoval ztrátu."