Cink dlouho bojoval na ME horských kol v Brně o medaili, v závěru se ale propadl

„Jsem zklamaný, myslel jsem aspoň na bronz. A spokojený nemůžu být ani s výkonem. Dvě kola jsem sice vedl, ale pak mě postupně začaly tvrdnout nohy. K tomu mi přestal fungovat zadní tlumič, což bylo na kamenech dost cítit. Rozhodně se na to ale nevymlouvám. Bojoval jsem, co to šlo, ale prostě jsem neměl svůj nejlepší den," řekl v současnosti nejlepší český biker.

Suverénem závodu se stal hvězdný Nizozemec Van der Poel, přestože ho hned po startu postihl nebezpečně vyhlížející pád. „Měl jsem co dělat, abych se mu vyhnul. On hned sedl zpátky na kolo a za chvíli nás dostihl. Pak nasadil k trháku. Když mu to šlape, je takřka bezkonkurenční. Zvítězil naprosto zaslouženě," ocenil Cink nového evropského šampiona.

Biker Ondřej Cink s novým kolem od týmu Kross Racing.

Kross Racing

Nezdar ho mrzí o to víc, že čeští fanoušci vytvořili v brněnské bikearéně skvělou atmosféru. „Bylo neskutečné, kolik diváků si sem našlo cestu. U nás jich chodí na velké závody bezkonkurenčně nejvíc," považoval si Cink.

Až na začátku čtvrté desítky dojel dvojnásobný olympijský medailista Jaroslav Kulhavý, který se po zdravotních trablech snaží dostat do někdejší formy. „Jde to docela ztuha. Vzhledem ke své minulosti nemohu být samozřejmě vůbec spokojený. Můj výkon však tak hrozný nebyl. Snad se pomalu vracím. Cítím, že už jsem aspoň na nějakém svém minimálním standardu. Kvůli olympiádě v Tokiu chci ještě vydržet," řekl.

Úžasná kulisa

V závodě cross country žen přesvědčivě triumfovala Švýcarka Neffová. Druhá Ukrajinka Belomoinaová za ní zaostala téměř o tři minuty. Z českých jezdkyň si nejlépe vedla třináctá Jitka Čábelická. „Jsem spokojená tak na půl. V koutku duše jsem myslela na trochu lepší umístění. Zpočátku jsem se držela v elitní desítce, ale pak jsem kolo od kola trochu ztrácela. Ve dvou po sobě jsem chybovala, a bohužel pokaždé na stejném místě. Už jsem pak nezvládla holky přede mnou docvaknout," štvalo ji.

Také Čábelickou okouzlila úžasná kulisa. „Bylo to naprosto super. Lidi nás donutili vyždímat se z posledních zbytků sil. Já jsem měla kolem trati rodinu, příbuzné i spoustu kamarádů, avšak nikoho z nich jsem během závodu vnímat nestihla," usmála se.