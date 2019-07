Ještě nepatřím do starého železa, dokázal si Kreuziger při rekordním zápisu ve Francii

Kam z hlediska úspěšnosti mezi vašimi devíti starty bude letošní ročník Tour de France patřit?

Je jasné, že úplně top byl rok 2013, kdy jsem dojel pátý. Určitě hodně vysoko řadím i premiérovou Tour, v níž jsem bojoval o bílý trikot. Letošek bych přirovnal ke startu v roce 2016, kdy jsem byl desátý. Na nejlepší jsem prostě neměl.

Ovlivnil vaši výkonnost hodně pád, který jste měl hned po volném dni v šestnácté etapě krátce před cílem?

Všechno probíhalo poměrně dobře až do zmíněného dne. Karambol mi narušil poslední týden. Samozřejmě to bylo hlavně o nohách, ale na dané úrovni rozhodují maličké detaily. I drobnost může tělo rozhodit, což se stalo právě mně. Pád v šedesátikilometrové rychlosti jisté následky zanechá.

Bylo reálné vybojovat umístění v elitní desítce?

Reálná byla první patnáctka. K pozici v top ten se člověk musí trefit do správného úniku. Mně jeden unikl. Bylo to den po pádu v Nimes. Mohl jsem vydělat v úniku třeba deset minut. Po dlouhé době jsem si zkusil jet Grand Tour na pořadí. Vlastně prvně od roku 2016. A dokázal jsem si, že ještě nepatřím do starého železa. Jde o motivaci do další práce. Mám velkou chuť jet velký závod znovu na celkové pořadí.

Promítly se hodně zdravotní trable, které vás přibrzdily po pádu při jarních klasikách v Ardenách?

Příprava nebyla ideální. Malé detaily dělají velké rozdíly. Ale i tak mohu jistě říct, že se umím připravit na těžké závody.

Roman Kreuziger při časovce v závodě Kolem Valencie.

Getty Sports

Závěr Tour po sněhové bouři poznamenalo zkrácení etap. Můžete prozradit, jak jste vše vnímal přímo na trati?

V první chvíli, když jsem informaci dostal do vysílačky, jsem ani nechtěl věřit, že se něco takového může stát. Seděli jsme pak v autech a čekali, protože silnice byla pokrytá vrstvou ledu. Bylo nemyslitelné v takových podmínkách závodit. Klobouk dolů, jak rychle organizátoři zareagovali. Zastavení etapy a zkrácení té následující bylo jediné správné řešení.

Jaký bude váš nejbližší program?

V pondělí při návratu jsem na kole neseděl, v úterý už se určitě půjdu projet. Ve čtvrtek letím na Klasiku San Sebastian, která se jede v sobotu. Mám ten závod moc rád. Člověk po Tour jede buď dobře, nebo záhy sedí v týmovém autobuse. Pak budu mít volnější program, k závodění se vrátím až v Bretani, v plánu mám klasiky v Kanadě před mistrovstvím světa. Možná také vyrazíme se Zdeňkem Štybarem do Anglie na prohlídku trati pro šampionát.