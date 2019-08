Následovníci Sagana? Katastrofa, všude jsme poslední, zuřil šéf reprezentace

Peter Sagan, Peter Sagan a ještě jednou Peter Sagan. Největší slovenská hvězda současnosti je pro fanoušky modlou. Budoucnost slovenské silniční cyklistiky ale růžová není. Vyhlídky ukazují spíš úplně opačný směr. „Absolutní katastrofa," zhodnotil Michal Clementis, sportovní ředitel slovenské reprezentace do 23 let, vystoupení mladých Slováků v závodu s hromadným startem na ME. Clementise cituje server cycling-info.sk.

Průběh závodu označil za šílený, kdy Slováci od začátku jezdili mezi posledními. „Nakonec jsme měli pět lidí v grupettu a tak slovenský mechanik jezdil jako jediný za touto skupinou. Připadal jsem si jako trenér San Marina," naznačil bezmoc, jakou cítil, Clementis.

Do cíle se Slováci nepodívali, protože cyklisty s velkou ztrátou pořadatelé v polovině závodu zastavili. „Mohli jsme to dokoukat jen jako diváci. Nevidím na tom závodu jediný pozitivní moment. Naprostá katastrofa," zlobil se sportovní ředitel slovenského týmu do 23 let a pokračoval v drsné kritice. „Skoro každý víkend jsme na závodech, v životě tolik reprezentačních výjezdů žádná generace před těmito kluky neměla a stejně jsme všude poslední," kroutil hlavou Clementis. „Kluci prostě nechtějí, nemají na to. Nevím, co dál," dodal zklamaně.