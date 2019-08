Žlutý dres lídra Tour de France je zlatým grálem každého cyklisty, říká Jihoafričan Impay

S jakými plány do Czech Tour vstupujete?

Náš tým je silný, jsme favoritem, a proto logicky máme nejvyšší ambice. Jsem lídr, po Tour de France jsem si již odpočinul a chci vyhrát. Stejně jako já to však může dokázat týmový parťák Lucas Hamilton. Nebezpeční budou jezdci Bory a především Ital Giovanni Visconti z Nerri Sottoli.

Letos se vám na Tour de France podařilo vyhrát jednu etapu. Co k tomu říct?

Spravil jsem si tím náladu. Sezóna neprobíhala, jak bych si představoval. Cítím určité rozčarování. Vítězství na Tour de France je ale vždycky zvláštní moment. Postavit se tam na stupně vítězů, to je věc, o které sní všichni.

Vám se ale v roce 2013 podařilo ještě víc. Několik dnů jste jezdil ve žlutém dresu pro lídra tohoto nejprestižnějšího světového závodu...

Žlutý dres na Tour de France je jakýmsi zlatým grálem pro každého cyklistu. Byl to pro mě výjimečný, neuvěřitelný moment, který znamenal velký zlom v kariéře. Moc mi pomohl a je to můj největší dosavadní úspěch.

Pyšnit se můžete i dalším výjimečným úspěchem. Jako první cyklista v historii jste dokázal obhájit vítězství na Tour Down Under v Austrálii, kde jste triumfoval v letech 2018 a 2019. To se jistě také počítá?

Ano a hodně to pro mě znamená. Když získáte titul jednou, je to super. Obhájit ho, je však mnohem těžší. Mě se to podařilo, navíc na domácí půdě, a tam to chutná zvláště.

V profesionálním pelotonu se pohybujete léta a roky přibývají. Do kdy chcete závodit?

Záležet bude na tom, jak dlouho si mě tým nechá, jak mě bude ještě potřebovat. Sám za sebe však končit nehodlám. Jezdím sice dlouho, ale cítím, že se pořád zlepšuji a toho nejlepšího jsem ještě nedosáhl. A co je pro mě nejdůležitější, z cyklistiky mám radost, stále mě baví.

Patří k ní i těžké pády. Postihlo to i hvězdného Chrise Frooma. Jak se na toto riziko díváte?

Beru to tak, že stát se může cokoliv. Cyklistika je prostě nebezpečný sport. Nelze ovšem jezdit opatrně. Když do vás někdo v pelotonu strčí, stejně můžete skončit na zemi a šeredně se pomlátit, ač pojedete obezřetně. S tím prostě musíme počítat. Minimálně klíční kosti si asi v průběhu kariéry zlomil každý špičkový cyklista.

Jaké jsou vaše další plány, vize do budoucna?

Krásné a samozřejmě nejvíc by bylo, vyhrát Tour de France. O tom není třeba diskutovat. Zůstaňme proto u probíhající sezony. Rád bych uspěl na světovém šampionátu a také na závodech v Kanadě, které se pojedou v září.