Bývalý cyklistický šampion Gilbert přestoupí od Čechů do Lotta

Bývalý mistr světa v silniční cyklistice Philippe Gilbert skončí po třech letech v týmu Deceuninck-Quick Step, kde byl kolegou českých jezdců Zdeňka Štybara a Petra Vakoče, a bude závodit za jinou belgickou stáj Lotto-Soudal. Smlouvu podepsal na tři roky, takže by měl závodit nejméně do 40 let.