Přijel jsem pro vítězství! Šance budou minimálně čtyři, říká Štybar před Vueltou

V sobotu vás čeká start Vuelty v podobě týmové časovky. Na Grand Tour se vracíte po loňském Giru. Jste hodně natěšený?

Do čtvrtka jsem ještě regeneroval po Binck Bank Tour v Belgii. Poslední etapa byla možná jedním z nejtěžších závodů dosavadní sezony. Sice jen sto sedmdesát tři kilometrů, ale bojovalo se od prvního kilometru do cíle. Vydal jsem spoustu energie. K tomu je třeba připočítat cestování do Španělska a změnu počasí. A šlo o hodně velký skok, protože v Belgii nám prakticky celý závod propršel, zatímco ve Španělsku je slunečno a přes třicet stupňů. I proto jsem si potřeboval odpočinout. Ale forma je dobrá a budu se snažit ji zúročit.

Absolvoval jste už všechny Grand Tour. Jednou jste jel Giro, dvakrát Tour de France, třikrát Vueltu. Představuje pro vás tři týdny trvající závod ještě něco výjimečného, nebo už start berete jako rutinu?

Většinou před Grand Tour posledních čtrnáct dnů člověk nemá závody, maximálně jednorázovku týden před startem. Etapový závod nebývá v programu tradiční. Jak jsem v závodním rytmu, ani mi nepřijde, že pojedu tři týdny. Ale těším se ohromně. Zase tolik Grand Tour jsem neabsolvoval. Nepatřím mezi závodníky, kteří jezdí tři za rok.

Vuelta v číslech + 74. ročník startuje 24. srpna v Alicante, cíle je 15. září v Madridu. + Během 21 etap závodníci absolvují 3272,2 kilometrů. + V programu je jedna týmová časovka (1. etapa, 13,4 km), jedna individuální (10. etapa, 36,2 km). + Devět etap má označení horské, šest je rovinatých, čtyři jsou kopcovité. + Hlavními favority jsou Slovinec Roglič (Lotto Jumbo) a Kolumbijec López (Astana).

Který ze tří největších etapových závodů sezony je vaším nejoblíbenějším?

Mám rád všechny. Každá Grand Tour má něco do sebe. Giro většinou zahrnuje naprosto nevyzpytatelné počasí, extrémně dlouhé etapy, těžké kopce a ze závodního pohledu bývá nejtěžší. Pak je Tour de France, která je mediálně neuvěřitelně sledovaná. Snad až zveličená. Současně nicméně přináší mimořádnou atmosféru. Vuelta je náročná profilově, ale bývá dobré a stabilní počasí. Navíc je nejméně vystresovaná, z těch tří Grand Tour je nejvíce na pohodu.

Studoval už jste trasu? Dokážete odhadnout, jak vám bude program Vuelty vyhovovat?

Několikrát jsem na počítači jednotlivé etapy studoval. V programu jsou čtyři dny, které by měly nabídnout dojezd pro klasikáře. Samozřejmě člověk nikdy neví, jak se závod bude vyvíjet. Ale myslím, že by mi letošní ročník měl profilově vyhovovat. Většinou mám na Grand Tour dvě šance k útoku na vítězství, ale letos vidím šancí více. Minimálně čtyři. Etapové vítězství je důvod, proč jsem tu. Jde o jednoznačný cíl. Ale pochopitelně bude záležet na vývoji každého dne.

Je pro vás příznivá i skutečnost, že podle složení týmu pojedete spíše na dílčí triumfy?

Určitě. Naším hlavním úkolem bude posbírat co nejvíce etapových prvenství. James Knox pojede na celkové umístění, ale jde o mladého kluka, jehož hlavním úkolem je sbírat zkušenosti.

Český cyklista Zdeněk Štybar projíždí ve vítězné euforii cílem závodu E3 Harelbeke.

Deceuninck Quick-Step/Tim De Waele/Getty Images

Vuelta je proslulá mnohdy brutálně dlouhými výstupy. Straší vás kopce zahrnuté v letošním itineráři?

Raději jsem to moc detailně nestudoval a vychutnával si klid. Ale pochopitelně vím, co je v itineráři. Ty kopce jsou extrémní, ale měl bych to přežít (úsměv).

Váš týmový parťák Julian Alaphilippe na Tour de France kromě vítězných etap dlouho držel žlutý dres lídra. Přenesla se euforie z jeho představení do týmu nebo už nadšení vyprchalo?

Podle mého všichni tajně doufali, že se něco stane a Julian vyhraje Tour. Ač byli všichni realisté, trošku to v hlavách měli. Euforie byla skutečně obrovská. Atmosféra, kterou kluci při závodě zažili, musela být neuvěřitelná. Navazují na to skvělé příběhy, které pořád v týmu kolují. Vzpomínat se bude dlouho.

Bylo vám líto, že jste nemohl být součástí týmu?

Startoval jsem na Tour dvakrát a mám závod moc rád. Má něco trošičku navíc právě výjimečnou atmosférou, protože na žádné z Grand Tour není tolik diváků. Při týmovém úspěchu a atmosféře, která Julianovo snažení provázela, mě absence hodně mrzela. Byli jsme s ostatními závodníky na týmovém soustředění v Livignu, a tak jsme vše prožívali alespoň na dálku.

Po Vueltě vás čeká ještě jeden velký vrchol sezony v podobě mistrovství světa. Stihl jste během léta v Anglii zmapovat trať? Bude po tři týdny trvajícím závodě dostatek času na odpočinek a přípravu pro šampionát?

Myslím, že Vuelta představuje nejlepší přípravu na mistrovství světa. Byl jsem si trať projet ještě před závodem v Londýně na začátku srpna. Zkrátil jsem si o den soustředění a s trenérem vyrazil do dějiště šampionátu, kde jsem prožil dva dny a zmapoval kompletní trasu, abych přesně věděl, co mě čeká.