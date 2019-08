Vracím se k rodině, s níž chci vyhrát etapu na Grand Tour, komentoval Hirt přestup k CCC

Český cyklista Jan Hirt se od příští sezony vrátí do stáje CCC. Jezdec kazašské Astany podepsal v bývalém působišti smlouvu na dva roky.

„Hledal jsem nový tým, v němž bych měl více příležitostí pro své vlastní ambice. Tým CCC mi přesně tohle poskytne," komentoval Jan Hirt přestup z formace Astana, kde v loňské a letošní sezoně plnil zejména roli superdomestika.

Opakovaně pak naznačil, že by rád navázal na dobu před příchodem do týmu z Kazachstánu, kdy mohl i při závodech na Grand Tour bojovat o celkové pořadí. „Zatím nemám stanovený závodní program, ale chtěl bych vyhrát etapu na některém ze tří největších etapových závodů a bojovat o celkové pořadí," prohlásil Hirt.

„S Janem Hirtem získáváme schopnost k útoku na celkové pořadí v některé z Grand Tour, což nám v probíhající sezoně chybělo. Jeho páté místo v závodě Kolem Švýcarska a sedmá příčka z Tour of Alps představují důkaz jeho skvělých závodních schopností," prohlásil Jim Ochowicz, manažer týmu CCC. „Kromě Jana Hirta máme Zakarina, Masnadu a Zimmermanna, tudíž v příští sezoně budeme v horách mimořádně silní," věří manažer týmu.

„Velkou výhodou je skutečnost, že Jan závodil do roku 2017 v týmu CCC Sprandi Polkowice, tudíž zná mnoho zaměstnanců naší stáje a rychle se adaptuje," doplnil Ochowicz.

„Sice jdu do odlišného týmu ve srovnání s rokem 2017, ale pořád v něm zůstalo hodně přátel. Mám pocit, že se vracím k rodině, což hrálo při volbě budoucího zaměstnavatele velmi důležitou roli," prohlásil Hirt.

Během minulých dvou let v dresu Astany Hirt oslnil druhým místem v šestnácté etapě letošního Gira a stejnou příčkou v druhé etapě Tour of the Alps. Tam bral celkově sedmou příčku, při závodě Kolem Švýcarska byl pátý. Během kariéry absolvoval třikrát Giro a jednou Vueltu. Maximem osmadvacetiletého závodníka je dvanáctá příčka z Gira 2017.