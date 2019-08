Fyziku prostě nepřečůráš, přiznal Kulhavý po premiéře

"Mám smíšené pocity, před závodem jsem vůbec netušil, do čeho vlastně jdu. Ale nakonec se mi potvrdila moje teorie, že bych potřeboval o deset kilo míň, protože fyziku prostě nepřečůráš," uvedl Kulhavý pro server mtbs.cz. "Nebo bych potřeboval být o deset procent rychlejší z kopce, kde jsem teda taky nijak nevynikal," přiznal čtyřiatřicetiletý biker.

Ačkoli měl na míru připravené kolo, přiznal, že s ním nebyl zrovna moc sehraný. "Páté místo tomu odpovídá," přitakal Kulhavý, jenž měl v první polovině téměř 25 kilometrů dlouhého závodu na dosah medaili. Nakonec ale zaostal za třetím místem, které obsadil jiný velikán tohoto sportu Julien Absalon z Francie, o 40 sekund.

Na vítězného Jihoafričana Alana Hatherlyho ztratil přes dvě minuty. "Já si to ale užil, byla to zábava, okruh byl na e-biky fakt dobrý. Sjezdy byly hodně těžké, spíš do downhillu, takže bych s lehčími gumami asi hodně riskoval," přemítal Kulhavý.

Hned na startu nasadil nejvyšší možnou dopomoc šlapání a tu nechal nastavenou po celý závod. "Jel jsem pořád plný výkon, vůbec jsem na to nešahal, neřešil jsem to. Myslím, že tak asi jeli všichni. Zbyla mi ještě půlka baterie, takže to bylo v pohodě," konstatoval Kulhavý.

V obou závodech žen i mužů byl jediným českým zástupcem. "Samotného by mě to ani nenapadlo, že bych tady na elektrokole startoval, bylo to však přání Mikea Sinyarda (zakladatele firmy Specialized), takže jsem to tak bral. Ale jak říkám, užil jsem si to, byla to zábava," ujistil Kulhavý, jehož čeká hlavní závod elitní mužské kategorie v cross country v sobotu.