Vuelta má nového lídra! Do čela jde Slovinec Roglič

Bývalý skokan na lyžích Roglič nedal soupeřům v Pau, kde se jela časovka i na letošní Tour de France, šanci. Druhého Patricka Bevina z Nového Zélandu porazil o 25 sekund a z dosavadní druhé příčky poskočil do čela. Červený dres lídra Vuelty oblékal jako druhý Slovinec v historii po Janeži Brajkovičovi.

Devětadvacetiletý vítěz letošních etapových závodů Kolem Spojených arabských emirátů a Kolem Romandie má díky výraznému náskoku velkou naději na první celkový triumf na Grand Tour v kariéře. Dosud byl nejlépe třetí na letošním Giru d'Italia, na loňské Tour de France obsadil čtvrté místo.

Valverde chystá útok

"S dnešním výkonem jsem spokojený, to každopádně. Ale uvidí se až v Madridu. Budeme to brát den za dnem," uvedl Roglič.

V dalším průběhu závodu bude odolávat útokům španělského veterána Valverdeho, který byl v časovce třináctý a polepšil si ze čtvrtého místa. "Dopadlo to podle očekávání. Roglič byl velkým favoritem časovky a potvrdil to. Ale do konce Vuelty je ještě daleko a budeme bojovat," prohlásil úřadující mistr světa v závodě s hromadným startem.

Před Quintanu se dostal i jeho krajan Miguel Ángel López, který vede pořadí mladých jezdců.

Ve středu se peloton vrátí na španělské území a absolvuje středně těžkou horskou etapu ze Saint-Palais do Urdaxu dlouhou 180 km.