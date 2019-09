Náročnou etapu Vuelty vyhrál Pogačar před lídrem Rogličem

Pogačar se v celkovém hodnocení posunul z pátého na třetí místo, za Rogličem zaostává o tři minuty. Jediný Čech v pelotonu Zdeněk Štybar ztratil na vítěze přes 20 minut, průběžně mu patří 75. příčka.

Pogačar s Rogličem měli v prudkém stoupání na Los Machucos nejvíce sil a do cíle přijeli po téměř 167 kilometrech s náskokem 27 sekund na čtveřici závodníků, mezi nimiž byl i Valverde. Kolumbijec Miguel Ángel López dnes na nejlepší nestačil a klesl z třetího na čtvrté místo.

Dvacetiletý Pogačar si při své premiéře na Grand Tour po triumfu v deváté etapě připsal druhé letošní prvenství. Roglič, který zvítězil v úterní časovce, si pojistil červený dres. Bývalý slovinský skokan na lyžích usiluje o první triumf v závodě "velké trojky".

"Nejdřív jsem chtěl jen udržet pozici, ale nakonec je z toho skvělý výsledek," řekl v cíli Pogačar, jenž se stal nejmladším vítězem dvou etap na Vueltě. "Když mi hlásili, že za námi nikdo nejede, uvědomil jsem si, že je to dobrá příležitost. Porazit Rogliče je těžké, je opravdu silný," dodal.

"Je to velký den pro slovinskou cyklistiku. Dali jsme do toho úplně všechno až do cíle. Tadej je velký talent se skvělou budoucností. Je to můj dobrý přítel, i když jsme teď rivalové," prohlásil Roglič.

V sobotu čeká jezdce rovinatá etapa ze San Vicente de la Barquera do Ovieda, která měří 188 kilometrů. O dílčí prvenství by měli usilovat sprinteři.