To nedám! Neuvěřitelné momenty odrovnaly na mistrovství světa řadu cyklistů

Do takového počasí byste ani psa nevyhnali. Cyklisté na světovém šampionátu jezdců do 23 let ve Velké Británii však neměli na výběr. Do časovky v hrabství Yorkshire vyrazit museli, a to navzdory doslova provazcům vody, které se na ně valily. A následky na sebe nenechaly dlouho čekat.