Mistrem světa do 23 let je po diskvalifikaci soupeře Battistella

Mistrem světa v silničním závodě cyklistů do 23 let se stal v britském Harrogate Ital Samuele Battistella. Cílem sice projel jako první Nizozemec Nils Eekhoff, ale dodatečně byl diskvalifikován za to, že po pádu v průběhu závodu se vezl v háku za týmovým vozem. Nejlepším z českého tria byl Jakub Otruba na 38. místě s tříminutovým odstupem na vítěze.