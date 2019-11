Olympijský šampion ztrácí naději. Kulhavému hrozí, že se do Tokia nedostane

K 1. listopadu tohoto roku mají čeští jezdci zajištěno v kvalifikačním žebříčku Mezinárodní cyklistické unie UCI pouze jedno místo. Jméno Kulhavého, jedné z největších postav historie závodů horských kol, je nyní pouze mezi šesti závodníky, z nichž by se vybíralo za předpokladu, že se České republice podaří k 28. květnu 2020 navýšit účastnickou kvótu.

Dalšími jsou vedle Škarnitzla s Kulhavým Jan Vastl, Martin Stošek, Tomáš Paprstka a Matěj Průdek. Hodnocen bude součet dvou nejlepších výsledků každého jezdce v závodech sezony 2020, kde se předpokládá společný start všech, tedy na mistrovství Evropy v polovině května ve Štýrském Hradci, týden nato při závodě Světového poháru v Novém Městě na Moravě a koncem června na světovém šampionátu v Albstadtu. V případě shody rozhodne o případné nominaci výsledek ze závodu MS.

Pro čtyřiatřicetiletého olympijského vítěze z Londýna 2012 a držitele stříbra z poslední olympiády v Riu de Janeiro Kulhavého bylo přitom vystoupení pod pěti kruhy v Japonsku dlouhodobě hnacím motorem a důvodem k odložení konce kariéry.

Ondřej Cink při testu olympijské tratě v Tokiu.

Český svaz cyklistiky

Pokud by se vítěz všech hlavních závodů světa horských kol do Tokia nakonec přece jen dostal, zúčastnil by se již páté olympiády. V roce 2004 v Aténách závod nedokončil, čtyři roky nato v Pekingu skončil osmnáctý.

O konečné nominaci rozhodne aktuální forma Čábelické a Cinka v olympijské sezoně, v té letošní byli ale jasnými českými lídry. Cink, který si v kariéře zkusil i silnici a jel Tour de France 2017, startoval už na olympijských hrách v Londýně, kde skončil čtrnáctý. Stejně si držitel bronzu z mistrovství světa (2015) vedl o čtyři roky později v Riu.

Ondřej Cink je v předběžné nominaci na Tokio.

Český svaz cyklistiky

"Nominační jistota je podmíněna výkonnostní a výsledkovou stabilitou v roce 2020. Ta musí být podobná výkonnosti projevené v sezonách 2018 a 2019. V případě zranění, zásadního poklesu výkonnosti či jiné nepředvídatelné události bude účastnické místo postoupeno dalšímu jezdci v nominačním pořadí," uvedl reprezentační trenér Viktor Zapletal.

Za stejných podmínek, jaké mají nastavené muži, mohou doufat v místo v olympijské výpravě do Tokia Štěpánová s Janou Czeczinkarovou. Za určitých okolností si ho mohou vybojovat i reprezentantky z kategorie do 23 let Tereza Sásková a Tereza Tvarůžková.

Zapletal zároveň využil svého práva a do širší nominace - mimo uvedená kritéria - zařadil zkušenou Kateřinu Nash.