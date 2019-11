Francouz Bardet vynechá příští TdF, pojede místo ní Giro i Vueltu

Bardet se chce podle všeho výrazně zaměřit také na dvě zásadní jednodenní akce v příští sezoně, jimiž jsou olympijský závod v Tokiu a mistrovství světa ve Švýcarsku. Paradoxní na jeho rozhodnutí je, že ještě před měsícem po odtajnění trasy Tour v příštím roce neskrýval nadšení z její podoby a těšil se, jak se opět postaví na start.

"Nebylo to vůbec snadné rozhodnutí," připustil Bardet. "Ale nastal čas, kdy je třeba zkusit udělat něco jinak," dodal cyklista, který jel letos Tour již sedmým rokem za sebou, zatímco z ostatních Grand Tours dosud okusil pouze Vueltu, na níž v roce 2017 skončil sedmnáctý.

Letos byl Bardet na "Staré dámě" při neúčasti některých hvězd jedním z hlavních favoritů, ale dojel až patnáctý stejně jako při debutu v roce 2013. Mezitím skončil pětkrát po sobě v nejlepší desítce, přičemž v roce 2016 byl druhý, rok nato třetí a loni šestý. Letos vyhrál loňský vicemistr světa z Innsbrucku alespoň vrchařskou soutěž.

Věří, že překvapivé rozhodnutí mu pomůže na Tour v budoucnosti. "Rok 2020 je na takovou změnu perfektní Pomůže mi to k tomu, abych kompletně vystoupil ze své komfortní zóny. Věřím, že mi to pomůže k dalšímu progresu, abych se jako jezdec zase o něco zlepšil. A také mi to poslouží jako zkušenost s výhledem na budoucí starty na Tour," prohlásil Bardet.

"Hlavní myšlenkou je vrátit se zase na Tour. Za posledních šest let jsem ji jel pokaždé, ale za poslední dva ročníky - a hlavně pak ten letošní - jsem nebyl na té správné úrovni. Nastal čas to změnit. Důležité pro mě je, abych se pak na Tour zase vrátil. Ale abych se vrátil mnohem silnější," dodal Bardet.