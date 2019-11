Sen o stupních z Grand Tour už nenaplní! Zdravotní trable přinesly hořký konec

König se na výsluní prodral přes angažmá v kontinentálním týmu Whirlpool Hradec Králové a NetApp Endura. V tehdy prokontinentální sestavě oslnil sedmou příčkou na Tour de France 2014 v barvách týmu, na jehož základech vznikla nynější stáj Bora-hansgrohe. Tedy formace, jejíž dres poslední tři sezony český závodník oblékal. Respektive spíše neoblékal.

Po skvostném představení na francouzských silnicích v roce 2014 podepsal dvouletý kontrakt ve stáji Sky. „Je to obrovský skok. A současně mimořádně motivující," vyprávěl König. Pořídil si apartmán v Monaku, aby měl kvalitní zázemí na trénink.

Leopold König z týmu Bora-hansghrohe při tréninku mezi světovým šampiónem Petrem Saganem (vlevo) a Polákem Rafalem Majkou.

A ještě v sezoně 2016 absolvoval 47 závodních dnů, během nich odjel 6903 kilometrů. Blýskl se v triumfem v časovce na mistrovství republiky, následně dojel při boji s chronometrem jedenáctý na olympijských hrách v Riu, kde byl určený jako jednička i pro hromadný závod. Ten však nedokončil.

Leopold König při tréninku.

„Na úplném začátku sezony jsem měl super pocity. Byl jsem opravdu připravený na výjimečnou sezónu. Ale pak přišlo zranění, které mě vyřadilo na tři měsíce Chybí mi závody. Jakmile se dostanu přes hranici pěti hodin v sedle, úplně mi odchází nohy. Výkonnost na celý závod nemám, jsem z toho smutný. Kdybych se měl živit jako jezdec na jednorázové závody, neuživil bych se," posteskl si tehdy König.

Už tehdy na jaře bojoval se zdravotními neduhy. Ale dokázal se dát dohromady nejen pro boj pod pěti kruhy, ale i následnou Vueltu. Přispěl k triumfu Sky v týmové časovce, v individuální dojel šestý a v horské sedmnácté etapě finišoval druhý. „Mohu jet o první pětku. A kdo může jet o pětku, tomu se může zadařit pódium," snil König.

Leopold König.

Po dvou letech opustil cyklistické impérium Sky, nejsilnější tým planety, a upsal se týmu Bora-hansgrohe. „Pojedu Tour de France jako lídr. To je pozice, kvůli níž jsem do Bory šel. Složení závodního programu se bude teprve řešit, ale celé je to o Tour de France," prohlásil König po podpisu tříletého kontraktu.

Hned první rok v barvách německé formace byl pohromou. Dvacet závodních dnů, 2865 ostrých kilometrů, šest nedokončených podniků. „Nejhorší sezona kariéry," neskrýval König. „V minulosti, pokud nastaly trable, tak po měsíci odezněly. Tentokrát jsem se po měsíci vrátil, ale po dalším měsíci a dvou týdnech jsem byl na začátku. Nebolelo mě jedno koleno, jeden úpon. Nebyla tam recidiva. Zlobila mě obě kolena a různé úpony," lamentoval.

„Jedním z hlavních problémů byla záda. Už před pěti lety jsem s nimi měl potíže. Jenže tehdy byla bolest odlišná, a tak jsem tomu nevěnoval pozornost. Nicméně se ukázalo, že šlo o zdroj potíží z několika desítek procent. Zbytek vznikl změnou kola, posedu, závodních treter a sedla. Jde o velmi citlivou věc, s níž se musí vyrovnat řadu závodníků měnících po přestupu materiál. V mém případě šlo o tak velký zásah, že mě vyřadil na celou sezónu," vykládal König.

Plánoval, že druhý rok v barvách Bory promění v životní sezonu. „Tělo si po deseti letech odpočinulo. Chci to využít, abych mohl mít v příštím roce těžký program. Doufám, že se během zimy zvládnu připravit na Giro i Tour. S týmem jsme vše řešili. Musím jen ukázat, že se mnou mají počítat," plánoval König.

Ze tří lednových jednorázovek roku 2018 dvě nedokončil. Když přijel na etapový závod Tirreno Adriatico, vydržel pět etap. V té páté byl klasifikovaný jako 144., tedy poslední. Šestý závodní den, 12. března 2018, už na startu chyběl. Problémy s kolenem a zády jej donutily odstoupit. Až do konce roku König neabsolvoval jediný závod. Zcela se odmlčel na sociálních sítích, kde byl do té doby velice aktivní. Odmítl poskytovat komentáře ke kariéře a zdravotnímu stavu. „Zaměstnancům už na konci roku 2018 řekli, ať Königa neřeší. Že je nadále členem týmu, ale závodit už ani v roce 2019 nebude," uvádí zdroje serveru Welovecycling, který tvrdí, že König přestal trénovat a nekomunikoval ani s nikým v týmu. Jeho kontrakt mu však garantoval příjem i v letošním roce, kdy nenastoupil na start jediného závodu.

„Leo nemohl skoro celý rok trénovat. Nemáme žádné zprávy o jeho zdraví. Jeho kontrakt končí, prodlužovat ho nebudeme. Pokud potřebujete další informace, spojte se přímo s Leopoldem," cituje server Ralpha Scherzera, tiskového mluvčího formace Bora-Hansgrohe.

König však nekomunikuje, na žádost o rozhovor opakovaně nereagoval.

„Zradilo ho zdraví, jinak asi mohl být někde jinde. Ale ve finále ho zradila i hlava. Neustál to psychicky," uvedl pro Welovecycling jeden z bývalých závodníků.

Vrcholem Königova snažení tak zůstane šesté místo z italského Gira v roce 2015 v dresu týmu Sky, o pár týdnů později byl členem týmu, který přispěl k triumfu Chrise Froomea. Na kontě má vítěznou etapu z Vuelty 2013, po jednom dílčím triumfu z etapových klání Kolem Velké Británie (2012) a Tour Kalifornie (2013), navrch dva celkové triumfy z Czech Cycling Tour (2010 a 2013). Absolvoval pět Grand Tour (2x Tour, 2x Vueltu, 1x Giro) a tři klasiky (3x Kolem Lombardie).