Pětinásobný vítěz Tour Indurain pojede bikerský závod v Maroku

Týmu šéfuje jeho bývalý parťák ze stáje Reynolds (nyní Movistar) Melcior Mauri, vítěz Vuelty 1991. "Pohrával jsem si s tou myšlenkou už hodně dlouho. Teď cítím, že nadešel ten správný čas na nové věci," řekl Indurain.

Během šestidenního závodu čeká jezdce přes 600 kilometrů. "Vyzkouším si to a pokusím se závod nejen dokončit, ale také si ho užít. I když to vnímám jako další závod, tentokrát bude hlavním cílem dojet do cíle," připustil Indurain, který ukončil kariéru v roce 1997.

Indurain je prvním jezdcem, který vyhrál Tour de France pětkrát po sobě. Poté, co byl kvůli dopingu zbaven sedmi prvenství v letech 1999 až 2005 Američan Lance Armstrong, je také jediným, komu se to podařilo. Pět triumfů mají na kontě i Francouzi Jacques Anquetil a Bernard Hinault či Belgičan Eddy Merckx.

Nejlepší španělský cyklista všech dob vyhrál v letech 1992 a 1993 také Giro d'Italia. Na Vueltě byl nejlépe druhý (1991). Na olympijských hrách v Atlantě 1996 triumfoval v časovce, souboj s chronometrem opanoval také na mistrovství světa v roce 1995. Ze silničního závodu s hromadným startem na MS má ve sbírce dvě stříbra a bronz.