Po 35 cyklokrosových výhrách ztratil Van der Poel neporazitelnost

Čtyřiadvacetiletý Nizozemec, který se letos výrazně prosazoval i na silnici a v závodech horských kol, v sobotu v Ronse dojel do cíle s více než dvouminutovou ztrátou na Aertse. Ten vyhrál závod seriálu DVV Trophy s velkým náskokem půldruhé minuty před Iserbytem.

"Neměl jsem na to. Vždycky jedu na vítězství, ale pokaždé vyhrát nemůžu. Toon Aerts byl tentokrát moc silný. Na těchhle tratích mu to vždycky jde," uvedl Van der Poel, který dorazil do Ronse po dvoutýdenním soustředění ve Španělsku, kde trénoval na silniční sezonu. "Nebylo to nejhorší. Už jsem se po kempu cítil hůře, ale taky lépe," konstatoval nizozemský jezdec, který na podzim ovládl i mistrovství Evropy či závody Světového poháru v Táboře a Koksijde.

V neděli v Overijse, kde cyklokrosařům zkomplikoval život volně pobíhající pes, Aertsovi porážku oplatil. Belgičan dojel až čtvrtý se ztrátou 1:10 minuty. Van der Poel zvítězil o 14 sekund před Britem Thomasem Pidcockem.