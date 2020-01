Hekele si ve 42 letech dojel pro první cyklokrosový titul

Hekele, který dosud nikdy nezískal na domácím šampionátu medaili, zaútočil na trati v lesoparku Čeřovka tři kola před cílem. Pro zlato si nakonec dojel s pohodlným náskokem 35 sekund.

"Hodně jsem si věřil. Je to zadostiučinění za to celoživotní dílo, které od malička podstupuju. Moje rodina to má se mnou těžké. Jsem furt na kole, po práci," řekl Hekele po závodě České televizi.

🏆 National Championships Jicin ME (CN) 🇨🇿

1 🇨🇿 Emil Hekele

2 🇨🇿 Tomás Kopecky @kopeckytomas1

3 🇨🇿 Michael Boros @borybiker

4 🇨🇿 Josef Jelinek

5 🇨🇿 Jakub Toupalik @ToupalikJakub

➡️ Results: https://t.co/H5Cpsntiwe pic.twitter.com/ReBHgAoL47 — Cyclocross24.com (@cyclocross24) January 12, 2020

Vynahradil si zklamání z loňského šampionátu v Holých Vrších, kde také útočil, ale zastavily ho technické problémy. "Věřil jsem si už loni, kdy se to bohužel nepovedlo kvůli přetrženému řetězu. Loni jsem měl perfektní sezonu, letos ještě lepší, o to jsem měl větší motivaci. Tajně jsem doufal, dneska jsem nespal. Loňský rok mě mrzí, protože titul byl kousek. O to jsem radši, že jsem dneska vyhrál. Rozhodlo srdce," uvedl jezdec z Loštic, který závodí za vlastní tým Zekof.

Druhý Kopecký byl nejrychlejší z jezdců do 23 let. Boroš na třetím místě zaostal za vítězem o 51 sekund.

Domácí titul Hekelemu zajistil automaticky nominaci na světový šampionát, který se uskuteční začátkem února ve švýcarském Dübendorfu. Na MS startoval mezi elitou už v letech 2017 a 2018.

Na startu chyběl na rozdíl od loňského roku Zdeněk Štybar. Trojnásobný mistr světa, který si v posledních letech cyklokrosem už pouze zpestřuje přípravu, už se plně věnuje tréninku na další silniční sezonu. Loni skončil sedminásobný domácí šampion čtvrtý.

Nemoc nepustila do mistrovského závodu jednoho z favoritů Jana Nesvadbu, který byl loni třetí a letos skončil za Borošem druhý v pohárovém seriálu Toi Toi Cupu.

Mezi ženami obhájila vítězství Pavla Havlíková. Šestatřicetiletá závodnice si v Jičíně dojela již pro sedmý domácí titul, čímž se vyrovnala Radomíru Šimůnkovi staršímu a Štybarovi. "Pro mě to jsou legendy a velké vzory. Je to mě velká čest, ale necítím se jim rovna. Byli vždycky mnohem lepší. Ale je to pro mě příjemné a je to odměna za dlouhodobou práci," řekla Havlíková České televizi.