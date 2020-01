Dát si spolu kávu je také příjemné. Cyklistická stáj zakázala pití alkoholu

Od nové sezony nová pravidla. A ta se u cyklistické stáje Lotto Soudal budou týkat hlavně alkoholu. Belgický tým se rozhodl, že jezdcům, trenérům, mechanikům, ale i manažerům zakáže užívat veškerý alkohol. Výjimkou budou jen vítězství a narozeniny, kdy si bude možné dát přípitek šampaňským.

„Toto opatření platí v mnoha společnostech. Je to součástí života. Většina zaměstnanců s tím souhlasí a považují to za dobrý nápad,“ uvedl John Lelangue, generální manažer týmu na webu cyclingnews.com. „Zůstáváme přátelským týmem, ale bez alkoholu. Dát si spolu kávu je také příjemné,“ dodal Lelangue.

Lotto Soudal ban alcohol for all riders and staff | https://t.co/M6Syc9fJOu pic.twitter.com/VKMnpz8Tqx — Cyclingnews.com (@Cyclingnewsfeed) January 15, 2020

Nové pravidlo hned podpořil i jezdec týmu Adam Hansen. „Zcela tomu rozumím, když pracuješ, neměl bys pít. Pro mě to nebude žádný problém, protože alkohol vůbec nepiju,“ přiznal Australan, který trénuje v České republice a v minulosti vyhrál etapu na Giru d’Italia i Vueltě.

Okamžitě poté, co se objevila tato informace, se začalo spekulovat, zda zákaz nesouvisí s loňským incidentem, kdy kvůli alkoholu musel těsně před startem závodů tým opustit trenér Kevin de Weert. „S tím to nemá co dělat. Už loni jsme měli jisté zásady a teď jsme je jen upravili. Téměř každý zaměstnanec u nás během dne musí řídit, takže to tak bude lepší,“ vysvětloval Lelangue.